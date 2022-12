5 βιβλία αυτοβελτίωσης που θα σε βοηθήσουν να τηρήσεις τα New Years Resolutions

Μερικές φορές οι προσεγγίσεις «όλα ή τίποτα» για την προσωπική ανάπτυξη είναι αναποτελεσματικές, καθώς προκαλούν εξουθένωση και αίσθημα αδυναμίας όταν τα αποτελέσματα δεν φαίνονται αμέσως.Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πορεία προς τη βελτίωση του εαυτού σας είναι ανούσια. Η πραγματοποίηση μικρών, σταδιακών αλλαγών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς την πίεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων μπορεί να είναι το κλειδί για τηνΥπάρχουν πιθανώς δεκάδες χιλιάδες βιβλία αυτοβοήθειας, αυτοανάπτυξης και αυτοβελτίωσης. Από τις προσωπικές εμπειρίες μέχρι τη δημοφιλή ψυχολογία, από τη βελτίωση της γνώσης και της παραγωγικότητάς σας μέχρι τη διατήρηση των σχέσεών σας με υγιή τρόπο: τα ράφια των βιβλίων του 21ου αιώνα είναι γεμάτα με συγγραφείς που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον καθένα από εμάς με τις ιδέες, τις γνώσεις ή τα αποτελέσματα των ερευνών τους.Προκειμένου να σας βοηθήσουμε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση, αποφασίσαμε να μοιραστούμε μαζί σας τίτλους βιβλίων αυτοβελτίωσης που είχαν θετικό αντίκτυπο στη ζωή μας και θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τα New Years Resolutions. The Subtle Art of Not Giving A F*ck: Η Ευγενής Τέχνη του να τα Γράφεις Όλα στα…!



Σ’ αυτόν τον καθοριστικό – για τη νέα γενιά – οδηγό αυτοβελτίωσης, ένας σούπερσταρ blogger, ο Μαρκ Μάνσον μας αποκαλύπτει πως το κλειδί για να είμαστε πιο ευτυχισμένοι είναι να σταματήσουμε να προσπαθούμε να είμαστε «θετικοί» όλη την ώρα. Αντ’ αυτού, να γίνουμε καλύτεροι στον χειρισμό των αντιξοοτήτων.Τα περασμένα χρόνια, ο Μαρκ Μάνσον, μέσω του εξωφρενικά δημοφιλούς του blog, προσπαθεί να διορθώσει τις απατηλές προσδοκίες που έχουμε για τον κόσμο και τους εαυτούς μας. Τώρα φέρνει την σκληρά-κερδισμένη σοφία του σε αυτό το βιβλίο.Ο Μάνσον υποστηρίζει -στηριζόμενος από ακαδημαϊκή έρευνα και εύστοχα καυστικό χιούμορ- πως η βελτίωση της ζωής μας εξαρτάται όχι από την ικανότητα του να φτιάχνουμε λεμονάδα από τα λεμόνια της ζωής, αλλά από το να μάθουμε να χωνεύουμε τα λεμόνια καλύτερα. Όπως γράφει: «Δεν γίνεται όλοι να είναι ξεχωριστοί – υπάρχουν νικητές και ηττημένοι στην κοινωνία. Ούτε είναι δίκαιο ούτε είναι δικό μας φταίξιμο.» Ο Μάνσον μας συμβουλεύει να γνωρίσουμε τους προσωπικούς μας περιορισμούς και να τους αποδεχτούμε. Αυτό, λέει, είναι η πραγματική πηγή ενδυνάμωσης. Μόλις αποδεχτούμε τους φόβους, τα ελαττώματα και τις αβεβαιότητες μας – μόλις σταματήσουμε να τρέχουμε και να τα αποφεύγουμε και ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε τις επώδυνες αλήθειες – θα μπορούμε να βρούμε το κουράγιο και την αυτοπεποίθηση που απεγνωσμένα αναζητούμε.