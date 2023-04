Το συγκινητικό «αντίο» της Νανάς Μούσχουρη στον Χάρι Μπελαφόντε

Κλείσιμο

, ο σπουδαίος Αφροαμερικανός τραγουδιστής που έφυγε από την ζωή την Τρίτη (25/4) σε ηλικία 96 ετών, ήταν μια από τις προσωπικότητες που σφράγισαν τον περασμένο αιώνα.Μέρος της λαμπρής μουσικής πορείας που χάραξε ήταν και συνεργασία του με τησε έναν διαφορετικό δίσκο, ο οποίος περιείχε ελληνικά τραγούδια σόλο και ντούετα. Είχαν γνωριστεί τρία χρόνια πριν την κυκλοφορία του δίσκου και ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη φιλία. Επίσης, είχαν τραγουδήσει μαζί κι άλλες φορές στην τηλεόραση, όπως στο τηλεοπτικό σόου του Ντάνι Κέι “The Danny Kaye Show” στο δίκτυο CBS των ΗΠΑ το μακρινό 1966, όπου τραγούδησαν το “Σήκω Χόρεψε Κουκλί μου”.«Ο Harry Belafonte ήταν ένας υπέροχος τραγουδιστής, ένας μεγάλος ερμηνευτής, ένας γητευτής της σκηνής και ένας μεγάλος δάσκαλος για εμένα.Μου ζήτησε να τον ακολουθήσω στην περιοδεία του το 1963 και για τρία χρόνια γυρίσαμε όλες τις ΗΠΑ και την Καναδά και κάναμε και ένα υπέροχο δίσκο παρέα το 1966Εκτός όμως από αξεπέραστος καλλιτέχνης, το πιο σημαντικό για αυτόν ήταν η μάχη κατά του ρατσισμού και ο αγώνας για τα δικαιώματα του ανθρώπου.Ακτιβιστής, στο πλευρό του Martin Luther King, σε δύσκολες εποχές έδινε έμπνευση στην ανθρωπότητα.Παράλληλα αγωνιζότανε και για τα δικαιώματα των παιδιών ως Πρέσβης Καλής Θέλησης της Unicef.Πολυαγαπημένε μου Harry σε ευχαριστώ για όλα. Ο καλός Θεός να σε συνοδεύει γλυκά, και όπως λες και στο τραγούδι σου“Daylight come and you want go home…Σε φιλώ