Ο Μάριος Φραγκούλης τραγουδά διεθνείς επιτυχίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μια ανοιξιάτικημε αγαπημένες διεθνείς επιτυχίες και έναν προσκεκλημένο – έκπληξη θα δώσει ο, στις 28 Απριλίου, στο. Θα τον συνοδεύει μουσικά η Big Band, την οποία θα διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός.Έχοντας μεγαλώσει με τη μουσική των Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Dean Martin, Nat Κing Cole, Liza Minelli, ο Μάριος Φραγκούλης θα ερμηνεύσει σπουδαία τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου όπως τα «Strangers In The Night», «Unforgettable», «When I Fall In Love», «Autumn Leaves», «My Baby Just Cares For Me» κ.α. αλλά και νέες συνθέσεις.Σε αυτήν τη συναυλία θα μας συστήσει τον ταλαντούχο συνάδελφο και φίλο του από τον Καναδά,μέσα από μελωδικά ντουέτα, αλλά και τραγούδια από το προσωπικό ρεπερτόριο τους.Ο Γαλλο-Καναδός ερμηνευτής, συνθέτης και ηθοποιός Marc Devigne υπήρξε φιναλίστ στο "Canadian Idol" και το καναδικό "The Voice" και πλέον είναι ένας παγκοσμίως περιζήτητος ερμηνευτής. Παράλληλα ως συνθέτης έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Καναδούς συνθέτες, όπως οι Stephan Moccio και Amy Sky. Έχει εμφανιστεί σε δυο επιτυχημένες τηλεοπτικές συναυλίες του PBS, ενώ έχει συμμετάσχει ως σολίστ σε διεθνείς ορχήστρες όπως η Συμφωνική του Τορόνυο και η Mexico City Orchestra. Η εμφάνιση του στο Μέγαρο Μουσικής, θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα.