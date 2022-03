Το Ίδρυμα Ωνάση δίνει το δυναμικό παρών στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με ένααλλά αλλά καιδικής του παραγωγής συμμετέχει τοστο φετινόεκφράζοντας έτσι τη στήριξή του στο ελληνικό σινεμά.Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ, απονεμήθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε ένα ελληνικό πρότζεκτ που συμμετείχε στο φετινό Agora Film Market. Πρόκειται για το πρότζεκτ «λΕΣΒΙΑ, η λεσβιακή ιστορία της Ερεσού» (Λesvia, the herstory of Eressos), σε σκηνοθεσία – παραγωγή της Τζέλης Χατζηδημητρίου - Άνεμος Δημιουργίας. Το βραβείο του Ιδρύματος Ωνάση παρέδωσε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης.Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής η ταινία τεκμηρίωσης αναδεικνύει «μια κοινότητα που διεκδικεί τη μοναδικότητά της, που βγαίνει από το σκοτάδι στο φως του Αιγαίου και τελικά σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας μια νέα ζωή, μια νέα συνθήκη. Ένα πρότζεκτ βαθιά πολιτικό, που αξιώνει ίση μεταχείριση, που δημιουργεί ελπίδα για ένα μέλλον συμπεριληπτικό, που διακρίνεται για το θάρρος, την πολυσυλλεκτικότητα, τον ρομαντισμό του. Το ντοκιμαντέρ για μια γνωστή ιστορία με πολλές άγνωστες πτυχές συναντά το όραμα του Ιδρύματος Ωνάση για μια ανοιχτή κοινωνία. Η ταινία αυτή, που ελπίζουμε σύντομα να δούμε στις αίθουσες, ας είναι ένα ακόμα βήμα προς την ελευθερία και την ισότητα».Η παραγωγός και σκηνοθέτιδα, Τζέλη Χατζηδημητρίου, παρέλαβε το βραβείο εμφανώς συγκινημένη. «Ποτέ δεν πίστευα ότι μια ταινία σαν αυτή θα βραβευόταν. Ελπίζω αυτή να είναι μόνο η αρχή. Ότι δεν θα μείνει μόνο στις ταινίες. Ότι ο κόσμος θα γίνει πιο συμπεριληπτικός απέναντι στη διαφορετικότητα. Σε όλων των ειδών τις διαφορετικότητες», είπε σχετικά.Παράλληλα, τo Onassis Culture ανοίγει τον διάλογο ανάμεσα στον κόσμο που ζούμε και στους κόσμους που θέλουμε να ζήσουμε. Μέσα από μία σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής του Ιδρύματος Ωνάση, αναδεικνύονται θέματα που μας αφορούν, με το βλέμμα στην ατομική και συλλογική πραγματικότητα, σε προσωπικές ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν, σε όνειρα, εμπειρίες και νέες αφηγήσεις. Καθημερινοί ήρωες και ηρωίδες από κάθε σημείο του κόσμου – από την Αθήνα ως τη Χιλή και από την Νέα Υόρκη ως την Κωνσταντινούπολη – μιλούν ανοιχτά και παίρνουν θέση απέναντι στα ζητήματα του «εδώ και τώρα».Tρεις παραγωγές του Ιδρύματος Ωνάση συμμετέχουν στο φετινό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Οι «Καθαρές Πόλεις» των Μαρίνας Δανέζη, Κώστα Mάνδυλα, Κωνσταντίνου Χατζηνικολάου και Χρήστου Σαρρή, και το ντοκιμαντέρ «Dimitris Skyllas: AFTERPOP» του Δημήτρη Ζιβόπουλου προβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ. Το ντοκιμαντέρ με προσωρινό τίτλο «#ΜεΤηΣοφία» σε σκηνοθεσία της Βάνιας Τέρνερ συμμετέχει στο πρόγραμμα της Αγοράς του φεστιβάλ «Docs in Progress» και απέσπασε βραβείο σε ταινία τεκμηρίωσης από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, συμμετέχοντας στο τμήμα Docs in Progress. Όπως αναφέρει η κριτική επιτροπή «Η ταινία φέρνει στο προσκήνιο ένα σημαντικό ζήτημα που έχει επιφέρει κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στη σύγχρονη Ελλάδα. Αλλαγές που θα θέλαμε να δούμε να εξαπλώνονται, οδηγώντας στη λογοδοσία και στον καταλογισμό ευθυνών». Η Αθηνά Καλκοπούλου, Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, παρέδωσε το βραβείο. «Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Όταν ξεκινήσαμε δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσει η κοινωνία. Ελπίζαμε ότι το ντοκιμαντέρ μας θα μπορούσε να πει την ιστορία», είπε η σκηνοθέτιδα Βάνια Τέρνερ. «Είναι μια ταινία για την κοινωνική αλλαγή. Ελπίζουμε ότι μια μέρα οι κοπέλες θα μπορούν να είναι ασφαλείς και ελεύθερες και να υπάρχουν όπως οι άντρες», είπε η Μαρία Σιδηροπούλου, creative producer και υπεύθυνη δημοσιογραφικής επιμέλειας.