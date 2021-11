Η Αντέλ επιστρέφει στα ζωντανά σόου το 2022 στο Λας Βέγκας

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια απαστράπτουσα και πιο εντυπωσιακή από ποτέ παρουσίασε, πριν από δύο περίπου εβδομάδες, νέα τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ της «30».

Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο single του άλμπουμ με τίτλο «Easy on Me» και έχει κερδίσει την αγάπη των εκατομμυρίων θαυμαστών της.

Στο ειδυλλιακό και πανέμορφο Griffith Observatory του Los Angeles η 30χρονη Αντέλ έκανε το πρώτο της κονσέρτο όπου ερμήνευσε με το δικό της μοναδικό τρόπο τα νέα της τραγούδια, αλλά και παλαιότερες επιτυχίες, όπως τα: Hello, Easy On Me, Skyfall, I Drink Wine, Someone Like You, When We Were Young, Make You Feel My Love, Hold On.

Η Αντέλ στα πλάνα που κυκλοφόρησαν εντυπωσιάζει με δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου

Σειρά συναυλιών στοανακοίνωσε η Αντέλ , αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο, στις πρώτες της ζωντανές εμφανίσεις από τοΗ Βρετανίδα τραγουδίστρια θα πραγματοποιεί δύο σόουέως τιςστο ξενοδοχείο Caesars Palace.«Θα σας δω στο Caesars στο Βέγκας», έγραψε η ερμηνεύτρια στο Twitter, ανακοινώνοντας τα σόου".Τα σόου ακολουθούν την άκρως επιτυχημένη κυκλοφορία, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, του νέου άλμπουμ της Αντέλ «30», που εκτοξεύτηκε στην πρώτη θέση τωνκαι είναι ήδη το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2021 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Billboard.