Ο «επαναστάτης» Κένζο Τακάντα: Από πωλητής σκίτσων, κορυφαίος σχεδιαστής μόδας

Γεννήθηκε το 1939 στην Ιαπωνία και υποχρεώθηκε να ακολουθήσει τις επιταγές των γονιών του, σπουδάζοντας ξένες επιστήμες. Οι... αντοχές του όμως, τον κράτησαν μόλις έναν χρόνο στο πανεπιστήμιο. Ο Κένζο Τακάντα είχε έναν και μοναδικό προορισμό. Τον μαγικό κόσμο της μόδας.στο Τόκυο. Από τότε, το 1958, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ένα ταξίδι με δυσκολίες, αλλά με πολλή αγάπη για τη μόδα και τον χώρο, που τελικά τον δικαίωσε και τον δέχθηκε στην κορυφή του, στο πάνθεον των μεγάλων σχεδιαστών.Η διαδρομή του ξεκίνησε στο Παρίσι. Πριν τον υποδεχθεί η πόλη του φωτός, όμως, έδωσε μεγάλη μάχη για να ανοίξει τις πόρτες στους άντρες σχεδιαστές, στην Ιαπωνία. Η παρουσία του δεν ήταν αρρεστή, γεγονός που πλήρωσε με την καταστροφή του διαμερίσματός του από κυβερνητικούς. Το 1964, με τα λεφτά της αποζημίωσης που έλαβε από το κράτος, πήρε το πλοίο για το Παρίσι. Μετά από ταξίδι ενός μήνα, και αφού πέρασε από Χονγκ Κονγκ, Σαϊγκόν, Βομβάη και Μασσαλία, έφτασε στο Παρίσι, την 1η Ιανουαρίου 1965.Η ζωή στο Παρίσι δεν ήταν εύκολη. Ξένος τόπος, ξένη γλώσσα, άλλα ήθη και έθιμα, άλλος πολιτισμός. Παρόλα αυτά, ο Τακάντα δεν πτοήθηκε. Ξεκίνησε πουλώντας σκίτσα σχεδίων σε οίκους μόδας, με 25 φράγκα το καθένα. Ο καιρός περνούσε και το σκηνικό δεν άλλαζε. Μάλιστα, σκέφτηκε ακόμη και να επιστρέψει στην Ιαπωνία. Τελικά ορκίστηκε να μείνει, να δουλέψει πιο εντατικά και να μην φύγει μέχρι να πετύχει κάτι σπουδαίο. Στόχος του ήταν να ανοίξει τον δικό του οίκο μόδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Takada εργάστηκε ως στιλίστας σε έναν κατασκευαστή υφασμάτων που ονομάζεται Pisanti.Το 1970, ο Τακάντα συνάντησε μια γυναίκα που διέθετε έναν μικρό χώρο στην Galerie Vivienne. Της ζήτησε να τον νοικιάσει και το πέτυχε σε συμφέρουσα τιμή. Τότε ξεκίνησαν όλα. Με πολύ λίγα χρήματα για να δουλέψει, δημιούργησε μια εκλεκτική και τολμηρή πρώτη συλλογή μόδας. Ο Τακάντα παρουσίασε τη συλλογή στην πρώτη του επίδειξη μόδας στο Galerie Vivienne. Χωρίς χρήματα για να πληρώσει επαγγελματικά μοντέλα μόδας για την εκδήλωση, ο Τακάντα και οι φίλοι του επέλεξαν να ζωγραφίσουν μία... ζούγκλα στο εσωτερικό της σάλας, συνδυάζοντας μία οπτική από την πατρίδα του, προσαρμοσμένη σε μία επίδειξη μόδας. Έτσι προέκυψε το όνομα του πρώτου καταστήματός του, «Jungle Jap». Όμως το 1971, το όνομα της επιχείρησης τον ενέπλεξε σε δικαστική διαμάχη. Η Ιαπωνική Αμερικανική Ένωση Πολιτών ζήτησε με δικαστική κλήση στον Τακάντα να αφαιρέσει τη λέξη Jap από τον τίτλο. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο του κράτους υποστήριξε τη δυνατότητα χρήσης του όρου ως μέρος ενός εμπορικού σήματος το επόμενο έτος.. Οι δουλειές μεγάλωσαν και ο Τακάντα μετακόμισε από το Galerie Vivienne στο Passage Choiseul. Η συλλογή του παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη και το Τόκιο το 1971. Την επόμενη χρονιά, κέρδισε το βραβείο Fashion Editor Club of Japan. Τον Οκτώβριο του 1976, ο Τακάντα άνοιξε το κατάστημα που αποτέλεσε τη ναυαρχίδα του Kenzo, στην Place des Victoires.Ο Ιάπωνας σχεδιατσής μόδας δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, καθώς έβλεπε τον χώρο της μόδας μέσα από τη δική του οπτική. Το απέδειξε αυτό, όταν το 1978 και το 1979, πραγματοποίησε τα σόου του σε μια σκηνή τσίρκου, τελειώνοντας με αθλήτριες που φορούσαν διαφανείς στολές και ο ίδιος οδήγούσε έναν ελέφαντα.Η πρώτη ανδρική συλλογή Takada κυκλοφόρησε το 1983. Τον Αύγουστο του 1984, τα Limited Stores ανακοίνωσαν ότι είχαν υπογράψει την Takada για να σχεδιάσουν μια φθηνότερη σειρά ρούχων που ονομάζεται Album από τον Kenzo. Μια παιδική σειρά που ονομάζεται Kenzo Jungle, καθώς και ανδρικά και γυναικεία τζιν, κυκλοφόρησε το 1986.Πρώτα πειραματίστηκε με αρώματα δημιουργώντας το King Kong το 1980, το οποίο έφτιαξε «μόνο για διασκέδαση». Το 1988, η σειρά των αρωμάτων για γυναίκες ξεκίνησε με τους Kenzo de Kenzo (τώρα γνωστό ως Senta Sent Beau), Parfum d'été, Le monde est beau και L'eau par Kenzo. Το Kenzo pour Homme ήταν το πρώτο του ανδρικό άρωμα (1991). Το FlowerbyKenzo, που κυκλοφόρησε το 2000, καταχωρήθηκε από τον ιστότοπο της Vogue ως ένα από τα καλύτερα κλασικά γαλλικά αρώματα όλων των εποχών. Το 2001 κυκλοφόρησε επίσης μια γραμμή περιποίησης δέρματος, η KenzoKI.Από το 1993, η μάρκα Kenzo ανήκει στη γαλλική εταιρεία ειδών πολυτελείας LVMH. Το 2016, δημιούργησε ένα άρωμα για την Avon.Ο Takada ανακοίνωσε τη συνταξιοδότησή του το 1999 για να ακολουθήσει καριέρα στην τέχνη, αφήνοντας τους Roy Krejberg και Gilles Rosier να χειριστούν το σχεδιασμό των ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων του Kenzo, αντίστοιχα. Ωστόσο, το 2005 επανεμφανίστηκε ως σχεδιαστής διακόσμησης παρουσιάζοντας το Gokan Kobo, μια μάρκα επιτραπέζιων σκευών, οικιακών αντικειμένων και επίπλων. Μετά από λίγα χρόνια, ήθελε να πάρει μια νέα κατεύθυνση, δηλώνοντας «όταν σταμάτησα να δουλεύω πριν από πέντε χρόνια, πήγα για διακοπές, ξεκουράστηκα, ταξίδεψα. Και όταν αποφάσισα να εργαστώ ξανά, είπα στον εαυτό μου ότι θα ήταν στη διακόσμηση, κάτι περισσότερο από τη μόδα». Επιπλέον, το 2013 ο Kenzo εντάχθηκε στην Ασιατική Ομοσπονδία Ραπτικής ως ο πρώτος Επίτιμος Πρόεδρος του οργανισμού.. Τιμήθηκε περαιτέρω με ένα βραβείο Lifetime Achievement στο 55ο Fashion Editors 'Club of Japan Awards το 2017. Την ίδια χρονιά, η Takada παρουσίασε μια νέα συλλογή με τη Roche Bobois, δίνοντας στον καναπέ Mah Jong νέα ταπετσαρία και δημιουργώντας μια σειρά από κεραμικά. Το 2019 σχεδίασε κοστούμια για την παραγωγή της Madama Butterfly από το Ίδρυμα Όπερας Nikikai του Τόκιο.. Η μάρκα έκανε την πρώτη της εμφάνιση στις 17 Ιανουαρίου 2020 στην εμπορική έκθεση Maison et Objet, καθώς και σε ένα παρισινό εκθεσιακό χώρο.Ο διάσημος Ιάπωνας σχεδιαστής «έφυγε» σε ηλικία 81 ετών, κτυπημένος από τον νέο κορωνοϊό, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της μόδας.