Πέθανε ο θρυλικός τραγουδιστής της κάντρι Τσάρλι Ντάνιελς

Ένα σημαντικό μέλος της κάντρι κοινότητας και μέλος του Country Music Hall of Fame, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πολυοργανίστας Τσάρλι Ντάνιελς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 83 ετών, μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της μακράς καριέρας του ήταν το τραγούδι «The Devil Went Down to Georgia» που κυκλοφόρησε το 1979 με το άλμπουμ « Million Mile Reflections» και κατέκτησε την κορυφή όχι μόνον των κάντρι αλλά και των ποπ αμερικάνικων τσαρτς.

Γεννημένος στη Βόρεια Καρολίνα και μεγαλωμένος σ’ ένα περιβάλλον πλημμυρισμένο μουσική ξεκίνησε πολύ σύντομα να σκαρώνει τα δικά του τραγούδια και αργότερα να ηχογραφεί άλμπουμ μαζί με την μπάντα του που είχε το όνομά του.

Παράλληλα, όμως, συνεργάστηκε ως μουσικός με σπουδαίες προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής μεταξύ των οποίων και οι Μπομπ Ντίλαν, Λέοναρντ Κοέν ενώ είχε τραγουδήσει στον Λευκό Οίκο αλλά στον τελικό του Super Bowl και είχε δώσει πολυάριθμες συναυλίες σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Μέση Ανατολή.



