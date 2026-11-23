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Φωτιά σε νοσοκομείο του Βερολίνου με 15 τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση
Φωτιά σε νοσοκομείο του Βερολίνου με 15 τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δωμάτιο ασθενούς στην περιοχή Λίχτενμπεργκ και ο καπνός εξαπλώθηκε σε άλλα τμήματα του κτιρίου
Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ή παρουσίασαν συμπτώματα εισπνοής καπνού από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο του Βερολίνου το βράδυ της Κυριακής (22/11). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της γερμανικής πρωτεύουσας, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ένας ακόμη σε σοβαρή, ενώ η εξάπλωση του καπνού σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου κατέστησε αναγκαία την επείγουσα απομάκρυνση όσων βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο νοσηλευόμενου ασθενούς, στον πρώτο όροφο νοσοκομείου στην ανατολική συνοικία Λίχτενμπεργκ του Βερολίνου.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.
Ωστόσο, παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, πυκνός καπνός είχε ήδη εξαπλωθεί σε άλλα τμήματα του νοσοκομειακού κτιρίου, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για ασθενείς και εργαζομένους.
Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η εσπευσμένη απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονταν στους επηρεαζόμενους χώρους.
Ένας από αυτούς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η κατάσταση της υγείας ενός δεύτερου χαρακτηρίζεται σοβαρή.
Οι δύο βαρύτερα τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία, υπό την επίβλεψη γιατρών εντατικής θεραπείας, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη εξειδικευμένη φροντίδα.
Οι υπόλοιποι 13 άνθρωποι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς ή συμπτώματα από την εισπνοή καπνού.
Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν εργασίες εξαερισμού, ώστε να απομακρυνθεί ο καπνός από τους χώρους του νοσοκομείου.
Αφού ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και εξαερισμού, η Πυροσβεστική παρέδωσε το κτίριο στην αστυνομία.
Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο δωμάτιο του πρώτου ορόφου.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο νοσηλευόμενου ασθενούς, στον πρώτο όροφο νοσοκομείου στην ανατολική συνοικία Λίχτενμπεργκ του Βερολίνου.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.
Ωστόσο, παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, πυκνός καπνός είχε ήδη εξαπλωθεί σε άλλα τμήματα του νοσοκομειακού κτιρίου, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για ασθενείς και εργαζομένους.
Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η εσπευσμένη απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονταν στους επηρεαζόμενους χώρους.
Δύο άνθρωποι σε σοβαρή και κρίσιμη κατάστασηΣύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βερολίνου, συνολικά 15 άνθρωποι επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά, είτε λόγω τραυματισμών είτε λόγω εισπνοής καπνού.
Ένας από αυτούς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η κατάσταση της υγείας ενός δεύτερου χαρακτηρίζεται σοβαρή.
Οι δύο βαρύτερα τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία, υπό την επίβλεψη γιατρών εντατικής θεραπείας, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη εξειδικευμένη φροντίδα.
Οι υπόλοιποι 13 άνθρωποι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς ή συμπτώματα από την εισπνοή καπνού.
Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν εργασίες εξαερισμού, ώστε να απομακρυνθεί ο καπνός από τους χώρους του νοσοκομείου.
Αφού ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και εξαερισμού, η Πυροσβεστική παρέδωσε το κτίριο στην αστυνομία.
Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο δωμάτιο του πρώτου ορόφου.
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