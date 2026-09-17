Φλωρίδης: Το ΠΑΣΟΚ αυτογελοιοποιήθηκε στη Βουλή, παρακμιακό το ντουέτο του Δουδωνή με την Κωνσταντοπούλου

«Αυτή η γελοιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης για τη στάση του Παναγιώτη Δουδωνή προς το πρόσωπό του κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση