Η χώρα χρειάζεται πρωθυπουργό με διεθνές κύρος

Με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία, που έχει επαναφέρει την ένταση στα Ελληνοτουρκικά, είναι σε εξέλιξη τέσσερις διαδοχικές κινήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη



Πέμπτη 10.09.2026, στο Παρίσι συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της διεθνούς συνόδου Κορυφής για το Διάστημα, που αποτελεί πρωτοβουλία του Παρισιού.





Την επόμενη εβδομάδα, στο Ριάντ για να συναντηθεί με τον πρίγκηπα διάδοχο και πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.



Οι κινήσεις αυτές αποτελούν:







Παρίσι. Κύριο θέμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Μακρόν η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, στην οποία συμμετέχει Γαλλική Εταιρεία. Στόχος η ανεμπόδιστη πόντιση του καλωδίου, χωρίς τουρκική παρέμβαση, στα πλαίσια και της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών που περιλαμβάνει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.



Καστελόριζο. Συμβολική επίσκεψη λόγω της πρόσφατης έντονης στοχοποίησης του ακριτικού νησιού από την Τουρκία (παράνομες χωροθετήσεις της Άγκυρας, το λεγόμενο πάρκο της Ανατολικής Μεσογείου, αποστολή του ερευνητικού σκάφους «Tubitak Marmara» νοτίως του Καστελόριζου κλπ.).



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Η παραμονή στο Βασίλειο της Ελληνικής συστοιχίας Patriot, που η Αθήνα έχει αναπτύξει εκεί από τον Σεπτέμβριο του 2021 για υποστήριξη της σαουδαραβικής αεράμυνας, το East to Med Data Corridor (EMC), το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων που θα συνδέσει Ελλάδα και Σαουδική Αραβία και η επαναβεβαίωση των στενών φιλικών σχέσεων των δύο χωρών.



Η Ελλάδα, διακηρύσσει δημόσια σε κάθε ευκαιρία ο πρωθυπουργός, δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η χώρα μας δεν φοβάται να συνομιλήσει και θα υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση.



Η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας σε επίπεδο υπεροπλίας και οι κινήσεις αυτές του πρωθυπουργού έχουν προεχόντως εθνική διάσταση. Έχουν όμως παράλληλα και πολιτική, εν όψει των προσεχών εκλογών.



Τετάρτη 09.09.2026, στο Ελ Αλαμέιν, συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη μετείχαν στην άτυπη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου.Πέμπτη 10.09.2026, στο Παρίσι συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της διεθνούς συνόδου Κορυφής για το Διάστημα, που αποτελεί πρωτοβουλία του Παρισιού.Σάββατο 12.09.26, στο Καστελόριζο για να παραστεί την επομένη στους εορτασμούς απελευθέρωσης του νησιού.Την επόμενη εβδομάδα, στο Ριάντ για να συναντηθεί με τον πρίγκηπα διάδοχο και πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.Οι κινήσεις αυτές αποτελούν:Αίγυπτος. Απάντηση στην αμυντική προσέγγιση Άγκυρας - Καΐρου και στο ενδεχόμενο εισόδου της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας (Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν), επαναβεβαίωση και αναθέρμανση των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων, καθορισμός των ζωνών εκμετάλλευσης στη Μεσόγειο και μήνυμα στην Τουρκία ότι η Αθήνα διατηρεί τα ερείσματα και τις στρατηγικές της σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή.Παρίσι. Κύριο θέμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Μακρόν η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, στην οποία συμμετέχει Γαλλική Εταιρεία. Στόχος η ανεμπόδιστη πόντιση του καλωδίου, χωρίς τουρκική παρέμβαση, στα πλαίσια και της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών που περιλαμβάνει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.Καστελόριζο. Συμβολική επίσκεψη λόγω της πρόσφατης έντονης στοχοποίησης του ακριτικού νησιού από την Τουρκία (παράνομες χωροθετήσεις της Άγκυρας, το λεγόμενο πάρκο της Ανατολικής Μεσογείου, αποστολή του ερευνητικού σκάφους «Tubitak Marmara» νοτίως του Καστελόριζου κλπ.).Ριάντ. Η πρώτη δια ζώσης διμερής επαφή, μετά την συμφωνία της Μέκκας, η οποία προκάλεσε αναταράξεις. Θέματα που θα συζητηθούν:Η παραμονή στο Βασίλειο της Ελληνικής συστοιχίας Patriot, που η Αθήνα έχει αναπτύξει εκεί από τον Σεπτέμβριο του 2021 για υποστήριξη της σαουδαραβικής αεράμυνας, το East to Med Data Corridor (EMC), το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων που θα συνδέσει Ελλάδα και Σαουδική Αραβία και η επαναβεβαίωση των στενών φιλικών σχέσεων των δύο χωρών.Η Ελλάδα, διακηρύσσει δημόσια σε κάθε ευκαιρία ο πρωθυπουργός, δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η χώρα μας δεν φοβάται να συνομιλήσει και θα υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση.Η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας σε επίπεδο υπεροπλίας και οι κινήσεις αυτές του πρωθυπουργού έχουν προεχόντως εθνική διάσταση. Έχουν όμως παράλληλα και πολιτική, εν όψει των προσεχών εκλογών.

Η αντιπολίτευση που αναλώνεται σε διελκυστίνδα παροχολογίας, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, δεν τοποθετείται καν για τις διεθνείς κινήσεις αυτές. Σαν να μην έγιναν.



Το πρόβλημα δεν είναι οι εθνοκάπηλοι Ελληναράδες τύπου Σαμαρά, Βελόπουλου, Λατινοπούλου που κόπτονται για την πατρίδα, ούτε οι εθνομηδενιστές αριστερόφρονες, αυτοί θα βάλουν τις γνωστές κασέτες, όπως είναι αναμενόμενο.



Το πρόβλημα είναι οι επίδοξοι κυβερνήτες – Τσίπρας, Ανδρουλάκης - που οφείλουν να τοποθετηθούν και μάλιστα ευθέως και συγκεκριμένα, γιατί η εξωτερική πολιτική και οι διεθνείς σχέσεις, οι συμμαχίες και οι επαφές της χώρας στην υφήλιο και ειδικά στην ταραγμένη περιοχή μας, είναι κρίσιμο, ίσως το κρισιμότερο, μέγεθος της διακυβέρνησης. Να στηρίξουν, αν τις θεωρούν επαρκείς τον πρωθυπουργό της χώρας, Κι αν όχι να πουν, αν αυτοί θα παρέλειπαν κάτι ή θα έκαναν κάτι επιπλέον και τι είναι αυτό, για την προάσπιση των εθνικών δικαίων.



Να τοποθετηθούν, με την ευκαιρία, γενικότερα για τις διεθνείς σχέσεις και ειδικά τις θέσεις και τις επιλογές της χώρας στα διεθνή προβλήματα. Να δεσμευτούν γενικά και ειδικά πώς προτίθενται να διαχειριστούν την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις της χώρας διεθνώς. Συγκεκριμένα όμως και όχι με αοριστολογίες και συνθήματα για λαϊκή κατανάλωση.



Είναι αναγκαίο για τους νηφάλιους και νουνεχείς πολίτες που έχουν τον τελευταίο λόγο – για να μπορούν να συγκρίνουν - να έχουν προ οφθαλμών, όταν πάνε στις κάλπες για να επιλέξουν Κυβέρνηση και πρωθυπουργό, τις προθέσεις αλλά και την εικόνα των επίδοξων πρωθυπουργών στο διεθνή στίβο. Να συγκρίνουν εκτός από τις πολιτικές προτάσεις, παρουσία, δυνατότητες, κύρος και προσωπικές σχέσεις με τις ηγεσίες του κόσμου.



Αν και, όπως λέει σοφά ο λαός, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.

12.09.2026, 08:44