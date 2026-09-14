Αρης: Ατομικά λάθη, αστοχία, Παβλένκα και… Κολόμπο

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Κι όμως, ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με το φαινομενικά καθαρό 0-2, πληρώνοντας τα ατομικά λάθη που έγιναν στην άμυνα, την αστοχία του στην επίθεση, τις κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και τις διαιτητικές αποφάσεις του Κολόμπο.Η στατιστική απεικονίζει μια εντελώς ισορροπημένη αναμέτρηση. Ο Αρης, μάλιστα, έκανε περισσότερες τελικές προσπάθειες συνολικά (15-13), περισσότερα σουτ εντός περιοχής (11-8), είχε περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή (31-21) και περισσότερες επιτυχημένες πάσες (335-275). Επιπροσθέτως, είχε μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής μπάλας (54%-48%) και κέρδισε περισσότερα κόρνερ (7-3).Μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και στο πρώτο ημίωρο είχε τον απόλυτο έλεγχο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να προηγηθεί στη μεγάλη διπλή ευκαιρία, αρχικά με τον Καντεβέρε και στη συνέχεια με τον Φαμπιάνο.Αντιθέτως, κόντρα στη ροή του αγώνα βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 32' με το πέναλτι του Εντιαγέ και πήγε στα αποδυτήρια χάνοντας με 2-0, μετά το γκολ του Ζίφκοβιτς στο 42'.Το δεύτερο γκολ ήταν μια… ευγενική χορηγία του Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος, έχοντας την μπάλα στο κέντρο, αντί να δώσει πάσα σε συμπαίκτη του πήγε και έπεσε πάνω σε τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, που του έκλεψαν την μπάλα και βγήκαν στην αντεπίθεση.Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος μόνο σε δύο διαστήματα της αναμέτρησης: στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου, όταν πέτυχε τα δύο του τέρματα, και στο πρώτο πεντάλεπτο της επανάληψης, όταν είχε το δοκάρι με τον Ζίφκοβιτς.Στο υπόλοιπο παιχνίδι ο Αρης είχε τον έλεγχο, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε με Καντεβέρε, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Μορόν και Γιαννιώτα, καθώς ο ΠΑΟΚ είχε για MVP τον Παβλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας έκανε τρεις μεγάλες επεμβάσεις, αποσοβώντας xGoals 1,20, όπως καταγράφηκε από τη στατιστική.Προφανώς, τον δικό του ρόλο έπαιξε και ο Ιταλός διαιτητής Κολόμπο. Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ έβγαλε δύο ανακοινώσεις χθες, μία στο ημίχρονο και άλλη μία μετά το παιχνίδι, βάζοντας στο κάδρο την ΚΕΔ.Στη διαιτησία αναφέρθηκαν τόσο ο Γρηγορίου όσο και ο Ράτσιτς, ο οποίος απορούσε μετά το ματς για το πώς είναι δυνατόν να μην έχει αποβληθεί ο Ζαφείρης με απευθείας κόκκινη κάρτα για το πάτημα με τις τάπες που του έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Το ίδιο ισχύει και για τον Κένι, που έκανε τουλάχιστον τέσσερα φάουλ στον Γιαννιώτα για κάρτα, δεχόμενος μόνο μία παρατήρηση από τον Ιταλό ρέφερι.Η ουσία είναι πως ο ΑΡΗΣ θα πάει υπό πίεση στα δύο παιχνίδια πριν από τη διακοπή, αρχικά με τη Μαρκό στο Κύπελλο και στη συνέχεια στο δεύτερο σερί τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή.Στη διάρκεια του international break ο Μιχάλης Γρηγορίου θα πρέπει να αποκτήσει ξεκάθαρη άποψη για το ρόστερ του. Χθες έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ο Μπρούμα, ενώ θα πρέπει παράλληλα να βρει τη λύση για τη θέση «6», όπου -και χθες- η ομάδα έδειξε να αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα.Last but not least: η μπασκετική ομάδα, στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε στην Κύπρο στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», αντιμετωπίζοντας δύο ομάδες επιπέδου Euroleague, τη Μακάμπι και τον Ερυθρό Αστέρα, έδειξε εξαιρετικά στοιχεία ποιότητας και ομοιογένειας, δίνοντας υποσχέσεις για μια συναρπαστική χρονιά σε πρωτάθλημα και EuroCup.