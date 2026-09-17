Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Δόμνα Μιχαηλίδου: Δίνουμε κουπόνι στις οικογένειες για να πάνε τα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς
Δόμνα Μιχαηλίδου: Δίνουμε κουπόνι στις οικογένειες για να πάνε τα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς
Τι είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»
Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά εξαιτίας της έλλειψης θέσεων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς σχολίασε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
«Δώσαμε χρηματοδότηση και τη δυνατότητα στις οικογένεις να πάνε τα παιδιά τους εκεί που θέλουν. Μια οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 37.000 ευρώ με ένα ή δύο παιδιά ή οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω χωρίς εισοδηματικά κριτήρια έχουν τη δυνατότητα να πάνε τα παιδιά τους σε δημοτικό ή ιδιωτικό παιδικό σταθμό, παίρνοντας τη χρηματοδότηση από το κράτος», είπε.
Εν συνεχεία, ανέφερε: «Προσφέρουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα κουπόνι με σίτιση ή χωρίς. Σε περίπτωση που και πάλι δεν βρίσκουν θέση, ειδικά στους βρεφονηπιακούς, το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς" καλύπτει το κενό. Μέχρι στιγμής έχουμε 3.000 μαμάδες που έχουν βρει νταντάδες. Πολλές μαμάδες έχουν επιστρέψει στη δουλειά τους μετά το πρόγραμμα αυτό».
«Δώσαμε χρηματοδότηση και τη δυνατότητα στις οικογένεις να πάνε τα παιδιά τους εκεί που θέλουν. Μια οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 37.000 ευρώ με ένα ή δύο παιδιά ή οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω χωρίς εισοδηματικά κριτήρια έχουν τη δυνατότητα να πάνε τα παιδιά τους σε δημοτικό ή ιδιωτικό παιδικό σταθμό, παίρνοντας τη χρηματοδότηση από το κράτος», είπε.
Εν συνεχεία, ανέφερε: «Προσφέρουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα κουπόνι με σίτιση ή χωρίς. Σε περίπτωση που και πάλι δεν βρίσκουν θέση, ειδικά στους βρεφονηπιακούς, το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς" καλύπτει το κενό. Μέχρι στιγμής έχουμε 3.000 μαμάδες που έχουν βρει νταντάδες. Πολλές μαμάδες έχουν επιστρέψει στη δουλειά τους μετά το πρόγραμμα αυτό».
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