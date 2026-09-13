Ολυμπιακός: Η πρώτη «σφραγίδα» Ιμανόλ και ένα πρόβλημα που δεν εξαφανίζεται

Η ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ δεν ήταν το ξεκίνημα που θα ήθελε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αλλά θα ήταν άδικο να περιμένει κανείς ότι μέσα σε λίγες προπονήσεις ο νέος τεχνικός θα παρουσίαζε έναν εντελώς διαφορετικό Ολυμπιακό. Η ομάδα είχε πράγματα να διορθώσει πριν από την άφιξή του και το σημαντικότερο από αυτά παραμένει μπροστά από την αντίπαλη εστία.Στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε κανείς να διακρίνει τις πρώτες απόπειρες να αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός είχε 59% κατοχή, έκανε 313 πάσες με 283 σωστές, έφτασε 23 φορές στο τελευταίο τρίτο και είχε οκτώ τελικές έναντι έξι του ΟΦΗ. Η ομάδα κράτησε περισσότερο την μπάλα, προσπάθησε να την κυκλοφορήσει με υπομονή και πέρασε σημαντικό μέρος του παιχνιδιού της πιο ψηλά στο γήπεδο. Είχε επίσης τέσσερα κόρνερ έναντι κανενός του αντιπάλου και μεγαλύτερο xG, 0,81 έναντι 0,37.Υπήρχε, δηλαδή, μια πρώτη εικόνα του ποδοσφαίρου που θέλει ο Ιμανόλ. Περισσότερος έλεγχος μέσω της μπάλας, γρηγορότερη κυκλοφορία και παρουσία στο αντίπαλο μισό. Δεν υπήρξε όμως το στοιχείο που μετράει περισσότερο. Το γκολ.Αυτό δεν είναι καινούργιο. Ο Ολυμπιακός είχε ήδη δυσκολίες στο τελευταίο τρίτο, γι' αυτό και ο νέος προπονητής καλείται να βρει τρόπους ώστε η κατοχή και η πίεση να καταλήγουν σε περισσότερες καθαρές ευκαιρίες και, κυρίως, σε γκολ. Δεν φτάνει να φτάνεις συχνά κοντά στην περιοχή, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνεις τη δουλειά.Στο τέλος ακούστηκε από την εξέδρα ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Η αγάπη του κόσμου για τον Βάσκο είναι δεδομένη και απόλυτα δικαιολογημένη. Ως μορφή διαμαρτυρίας, όμως, απέναντι σε έναν προπονητή που βρίσκεται μερικές ημέρες στον Ρέντη, δύσκολα μπορεί να βοηθήσει.Οι βαθμοί φυσικά δεν περιμένουν κανέναν. Ο Ολυμπιακός έχασε ένα παιχνίδι που ήθελε και η πίεση είναι φυσιολογική. Παράλληλα όμως ο Ιμανόλ ανέλαβε για να αλλάξει πράγματα που δεν λειτουργούσαν ήδη. Το ζητούμενο τώρα είναι να πάρει τα πρώτα στοιχεία που φάνηκαν απέναντι στον ΟΦΗ και να τα μετατρέψει σε ολοκληρωμένο παιχνίδι και αποτελέσματα.Η κατοχή, οι πάσες και οι είσοδοι στο τελευταίο τρίτο δείχνουν μια κατεύθυνση. Στον Ολυμπιακό η κατεύθυνση πρέπει πολύ γρήγορα να αρχίσει να οδηγεί και στα δίχτυα.