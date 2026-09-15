Το «κεραμεούν» και «φαύλον»...

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Μετά την παραίτηση του Αλέκου Αλαβάνου -μέντορα του αγνώμονα Αλέξη Τσίπρα- από την προεδρία της Κ.Ο. και τη Βουλή, ο κομματικός μηχανισμός του ΣΥΝ, κύρια συνιστώσα της εκλογικής συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ, εργάστηκε για την επικυριαρχία Τσίπρα. Ιούλιο του 2013, στο ιδρυτικό Συνέδριο Ενοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας εξελέγη πρόεδρος. Χρήσιμη αναδρομή για τους παραβλέποντες το πάθος του για εξουσία.Ανέλιξη: Το 2012 ο Τσίπρας, με φωτοστέφανο σωτήρος, υποσχόταν τα πάντα στις ωρυόμενες ακροδεξιές ορδές, σε αγαστή συμπόρευση με Συριζαίους και εξωκοινοβουλευτικούς της άνω-κάτω πλατείας Συντάγματος. «Με σκληρή διαπραγμάτευση δήλωνε «θα πετύχουμε εξάλειψη ή γενναίο κούρεμα του ελληνικού χρέους»! Αλλιώς; «Υπάρχει συστημικός κίνδυνος για την Ευρωζώνη»*1! Μετά από μία τριετία μυθιστοριών, 2015, στηριζόμενος -δις- στην πατερίτσα Καμμένου, εισήλθε ως πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, και λίγο αργότερα, ως νεοσύλλεκτος της Μέρκελ, «κουρεμένος» με την «ψιλή».Στις επόμενες πέντε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις -3 εθνικές, 2 ευρωεκλογές- τσακίστηκε πάνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 29 Ιουνίου 2023 παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι αισιόδοξοι έγραψαν: «Τσίπρας τέλος». Πριτς! Με το αριστερό χέρι υπέβαλε παραίτηση, στο δεξιό κρατούσε το εκπονηθέν σχέδιο της… επαναφοράς του! Επεξεργάστηκε, διά του Κασσελάκη, την επίσπευση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ποντάροντας στη ναρκισσιστική πολιτική του αμάθεια. Εναν χρόνο μετά, οργανώνοντας την εκδίωξή του, εγκατέστησε στον ΣΥΡΙΖΑ φίλιες δυνάμεις. Αναλώσιμες. Παράλληλα έχτιζε το προσωπικό του κόμμα! Τώρα, δέχεται αυτούς που άφησε ως μετόπισθεν, το 2023, μέσω εξευτελιστικής διαδικασίας επανεγγραφής…Επαναφορά: Αναλύοντας τη σκηνοθεσία Τσίπρα -με σενάριο βιβλιοπαρουσιάσεις «Ιθάκης»- δεν απέστη της «εξομολογητικής» γραφής του: «Εκανα κάποια λάθη, αλλά είμαι έτοιμος να τα επανορθώσω»… επαναλαμβάνοντάς τα. Αν διαβάσατε το νέο του Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη 2027, θα διαπιστώσατε ότι δεν βασίζεται σε νεόκοπες σοσιαλιστικές παραδοχές, ούτε σε ανατροπή παλαιών. Η Νάντια Βαλαβάνη -ένα τρίμηνο- αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα, εκπόνησε σχέδιο απαλλοτρίωσης τραπεζικών θυρίδων, έργων Τέχνης, φορολόγηση καταθέσεων και μεγάλης περιουσίας. Αυτό μετονομάσθηκε «Πατριωτική Εισφορά 1%». Τα νταούλια και το πεντοζάλι των ξένων τραπεζών; Αυτάαα; Last year...Παρόν: Ο Τσίπρας, θιασώτης της θεωρίας Νίκου Μαραντζίδη ότι «καβαλώντας το λαϊκό αντιμητσοτακικό κύμα θα αναδυθεί στον αφρό», αποδίδει στη νεοελληνική γκρίνια ιδιότητες… τσουνάμι! Ωστόσο, μουρμούρα που ανθίζει προεκλογικά, ξεραίνεται στην κάλπη. Οσοι αντιμετωπίζουν οικονομικά, στεγαστικά, εκπαιδευτικά, οικογενειακά, ψυχολογικά ή άλλης φύσεως προβλήματα θα ψηφίσουν ΕΛΑΣ; Από τριτοδεύτερος θα αναρριχηθεί πρώτος; Στο Γυμνάσιο -άλλες εποχές- η ειρωνεία προς υψιπετείς συμμαθητές άνευ ερείσματος ήταν «αν τσουλούσε με καρούλια η γιαγιά σου, θα ήταν σιδηρόδρομος!»ΠΟΙΟΣ είναι ο μοναδικός στόχος του; Να «γκρεμοτσακιστούν» κυβέρνηση και Μητσοτάκης! Δεν καταλαβαίνω γιατί στις εξαγγελίες του -δίκην προγράμματος διακυβέρνησης- δεν προτείνει ανατροπές όλων των «ολέθριων» πολιτικών Μητσοτάκη που τόσο αγαπάει να μισεί…Μνήμη διαλείπουσα: Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ξεκαθάρισε ότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν παροχή 13ου μισθού. Δίνει στοχευμένα όσα δεν θα ανακαλέσουν μνημόνια. Ο Τσίπρας στο «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη 2027» ξέχασε τον 13ο μισθό, διαβεβαιώνοντας ότι το πρόγραμμά του προσαρμόστηκε στον δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπουν τα οικονομικά της χώρας. Μπράβο! Αναμένω εγγραφή… στην ΟΝΝΕΔ για περαιτέρω μαθητεία, καθώς η συγκεκριμένη πολιτική αποτελεί θεμελιώδη αρχή της φιλελεύθερης παράταξης, από Κωνσταντίνου Καραμανλή άρξασθαι. Γιατί δεν ακολουθεί π.χ. τον Μήτσο Κουτσούμπα -παραλείπω τις ιμιτασιόν αριστερές εκφάνσεις- ζητώντας μείωση ωρών εργασίας, αυξήσεις μισθών, άμεσες προσλήψεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και όλα όσα θα σπρώξουν στα βράχια τη γαλέρα; Τι σόι αριστερός είναι; Τα κόμματα της δήθεν προόδου καταγγέλλουν την κυβέρνηση για «παράδοση της υγείας, του νερού, της ενέργειας, της κατοικίας, των συγκοινωνιών, των πανεπιστημίων, των κρατικών οργανισμών στα ιδιωτικά συμφέροντα». Ο Αλέξης, στην κυβερνητική βερσιόν της ΔΕΘ, ούτε λέξη. Δεν σχολίασε καν «τα υπέρογκα κονδύλια στην Αμυνα» που απασχολούν σφόδρα ΚΚΕ, Πλεύση, ΣΥΡΙΖΑ.Πού οι παλιές δόξες του! Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΝ, επικεφαλής και μπροστάρης στην πορεία δεκάδων νεολαίων προς Γένοβα, Ιούλιο του 2001. Εναντίον της Συνόδου των G8, των οκτώ ισχυρότερων οικονομικά κρατών που «απομυζούν τον κόσμο». Δείτε την πορεία σαν πρόγονο των διαδηλώσεων… Free Palestine. Εφαγαν το ξύλο της χρονιάς τους από τους καραμπινιέρους και απελάθηκαν πάραυτα, χωρίς να δουν καπνό αναθρώσκοντα από τις καμινάδες της πόλης. Χαίρομαι που βίωσαν μέρες επαναστατικού ηρωισμού, ανάλογες της ετήσιας ανάβασης σε Γράμμο - Βίτσι.Μέλλον: Αντί ο Αλέξης να μετρά έναν προς έναν τους «οργισμένους κατά του Μητσοτάκη», καθήμενος παρά θιν΄ αλός εν Σουνίω, συνιστώ να εντρυφήσει στις δημοσκοπήσεις: Πόσοι τον σχολιάζουν θετικά; Πόσοι τον θεωρούν ικανό να τον αντικαταστήσει; 1η Ιουλίου αναλαμβάνει ο Ελληνας πρωθυπουργός την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες. Μέλη του Συμβουλίου οι 26 πρωθυπουργοί. Θα προεδρεύει, θα διαμορφώνει την ατζέντα του Συμβουλίου, θα συντονίζει τις εργασίες του, θα κατευθύνει τη νομοθετική διαδικασία της Ε.Ε. λειτουργώντας ως ουδέτερος μεσολαβητής στα 27 κράτη. Θα συνεργάζεται με την Ιρλανδία -νυν προεδρεύουσα- και τη Λιθουανία -έπεται της Ελλάδας- εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Απλετη θυμηδία; Κατανοητό.Ο Μητσοτάκης ασκεί φιλελεύθερη πολιτική: Κοινωνία και Οικονομία αυτορρυθμίζονται μέσα από την ελεύθερη βούληση, την ιδιωτική πρωτοβουλία, τον ανταγωνισμό, τον μηχανισμό της αγοράς, τη διασφάλιση των κανόνων. Ο Τσίπρας επανέκαμψε σταχυολογών «τα καλά και συμφέροντα» ως αντιγραφεύς. Στον νου μου έρχονται οι στίχοι του Κων. Καβάφη: «Το κεραμεούν και φαύλον/ το σιχαμερό:/ που κιόλας μερικούς (χωρίς προπόνησι/ αρκετή)/ αγυρτικώς εξαπατά. *2.Σημειώσεις1. Οκτώβριος 2012, συνέντευξη στον ΑΝΤ1: «Η απειλή του Grexit δεν υλοποιείται από τους δανειστές. Γιατί θα προκαλέσει ντόμινο οικονομικής κατάρρευσης σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία»… Αγνοώντας ότι ο μηχανισμός ΕSM -Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας- απέτρεπε τη μετάδοση της κρίσης σε άλλες χώρες.2. Κων. Καβάφη, ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, δίτομη εκδ. ΙΚΑΡΟΣ. 1963. Σχολιασμός Γ. Σαββίδη.Ποίημα: Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω. 1925.