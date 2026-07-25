«Θα σας εξαφανίσω οικογενειακώς»: Οι απειλές, οι συνομιλίες και ο ρόλος ιατροδικαστή και τοξικολόγου στη Μαφία της Κρήτης

Έναν χρόνο μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, οι έρευνες συνεχίζονται με νέα στοιχεία, καταγγελίες και υποθέσεις να έρχονται στο φως





Μια υπόθεση που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανοίγει συνεχώς νέα κεφάλαια, καθώς η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων τα τελευταία δύο χρόνια έχει οδηγήσει – κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών – στην αποκάλυψη ενός πολυπλόκαμου μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε δράση σε διαφορετικά επίπεδα.



έρευνες συνεχίζονται με νέα στοιχεία, καταγγελίες και υποθέσεις να έρχονται στο φως, διευρύνοντας το πεδίο της δικαστικής διερεύνησης.



Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το σκέλος που αφορά τον καθηγητή Τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν μέσω επιστημονικών γνωματεύσεων και εκθέσεων επηρεάστηκαν κρίσιμες δικαστικές διαδικασίες.



Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Δικαιοσύνη να οδηγήθηκε σε εσφαλμένες εκτιμήσεις μέσα από μια φερόμενη «φάμπρικα» αλλοιωμένων ή επιστημονικά αμφισβητούμενων καταθέσεων και γνωματεύσεων, οι οποίες – όπως ερευνάται – μπορεί να επηρέασαν την εξέλιξη σοβαρών ποινικών υποθέσεων.



Οι απειλές που σόκαραν τους ερευνητές Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην κατάθεση γυναίκας, η οποία περιγράφει ένα καθεστώς διαρκούς φόβου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του συζύγου της.



Η ίδια αναφέρει ότι, αφού ολοκλήρωσε την κατάθεσή της στις αστυνομικές Αρχές, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος – όπως καταγγέλλει – την απείλησε λέγοντας: «Θα σας εξαφανίσω οικογενειακώς» και απαίτησε να ανακαλέσει όσα είχε καταθέσει.



Όπως περιγράφει, οι απειλές ήταν τόσο έντονες ώστε την επόμενη κιόλας ημέρα επέστρεψε στο Αστυνομικό Τμήμα με σκοπό να αποσύρει τη μήνυση.



Κλείσιμο χρειάστηκαν έξι μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει ξανά.



Η μάρτυρας υποστηρίζει ακόμη ότι οι πιέσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Όπως αναφέρει, επί μεγάλο χρονικό διάστημα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, συγγενικό του πρόσωπο και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλεκόταν στην επίθεση, συνέχισαν να απειλούν την οικογένειά της ακόμη και μέσα στους χώρους των δικαστηρίων, ζητώντας να αλλάξουν τις καταθέσεις τους και να μην προχωρήσουν σε καμία νομική ενέργεια.



Στην ίδια κατάθεση γίνεται αναφορά και σε αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι – σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται – φοβήθηκαν να καταθέσουν, ενώ η οικογένεια υποστηρίζει ότι απομονώθηκε κοινωνικά, καθώς ακόμη και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός της φοβούνταν πιθανές συνέπειες.



«Το Μέγαρο είναι δικό του» Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη ένας ισχυρισμός που αποτυπώνεται στην κατάθεση.



Νέες αποκαλύψεις από δικαστικές πηγές φωτίζουν το παρασκήνιο της μεγάλης έρευνας για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά . Καταγγελίες για απειλές σε μάρτυρες, εκβιασμούς, διαρροές στοιχείων από αστυνομικές έρευνες, αλλά και συνομιλίες που αφορούν τον κατηγορούμενο ιατροδικαστή και τον καθηγητή Τοξικολογίας, συνθέτουν – σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές – μια υπόθεση με πολλά και αλληλένδετα πρόσωπα.Μια υπόθεση που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανοίγει συνεχώς νέα κεφάλαια, καθώς η έρευνα τηςτα τελευταία δύο χρόνια έχει οδηγήσει – κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών – στην αποκάλυψη ενός πολυπλόκαμου μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε δράση σε διαφορετικά επίπεδα.Έναν χρόνο μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, οισυνεχίζονται με, καταγγελίες και υποθέσεις να έρχονται στο φως, διευρύνοντας το πεδίο της δικαστικής διερεύνησης.Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το σκέλος που αφορά τονκαι τον, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν μέσω επιστημονικών γνωματεύσεων και εκθέσεων επηρεάστηκαν κρίσιμες δικαστικές διαδικασίες.Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο ηνα οδηγήθηκε σεμέσα από μια φερόμενη «φάμπρικα» αλλοιωμένων ή επιστημονικά αμφισβητούμενων, οι οποίες – όπως ερευνάται – μπορεί να επηρέασαν την εξέλιξη σοβαρών ποινικών υποθέσεων.Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην κατάθεση γυναίκας, η οποία περιγράφει έναμετά τον σοβαρό τραυματισμό του συζύγου της.Η ίδια αναφέρει ότι, αφού ολοκλήρωσε την κατάθεσή της στις αστυνομικές Αρχές,, ο οποίος – όπως καταγγέλλει – την απείλησε λέγοντας: «Θα σας εξαφανίσω οικογενειακώς» και απαίτησε να ανακαλέσει όσα είχε καταθέσει.Όπως περιγράφει, οι απειλές ήταν τόσο έντονες ώστε την επόμενη κιόλας ημέρα επέστρεψε στο Αστυνομικό ΤμήμαΗ διαδικασία, ωστόσο, δεν προχώρησε, καθώς απαιτούνταν και η παρουσία του συζύγου της, ο οποίος νοσηλευόταν μετά από σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την κατάθεσή της,Η μάρτυρας υποστηρίζει ακόμη ότι οι πιέσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Όπως αναφέρει, επί μεγάλο χρονικό διάστημα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, συγγενικό του πρόσωπο και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλεκόταν στην επίθεση,ακόμη και μέσα στους χώρους των δικαστηρίων, ζητώντας να αλλάξουν τις καταθέσεις τους και να μην προχωρήσουν σε καμία νομική ενέργεια.Στην ίδια κατάθεση γίνεται αναφορά και σε αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι – σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται – φοβήθηκαν να καταθέσουν, ενώ η οικογένεια υποστηρίζει ότι, καθώς ακόμη και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός της φοβούνταν πιθανές συνέπειες.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη ένας ισχυρισμός που αποτυπώνεται στην κατάθεση.

Η μάρτυρας αναφέρει ότι ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης συνήθιζε να λέει: «Το Μέγαρο είναι δικό του» αφήνοντας – σύμφωνα με την ίδια – να εννοηθεί ότι διέθετε ισχυρή επιρροή εντός του Αστυνομικού Μεγάρου των Χανίων και συνεργασία με αστυνομικούς. Μάλιστα, σύμφωνα πληροφορίες φέρεται να αναφέρει στη κατάθεση πώς φερόμενος ως αρχηγός γνώριζε εκ των προτέρων τις κινήσεις των διωκτικών Αρχών σε αρκετές υποθέσεις



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αξιολόγηση της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη κατάθεση, καθώς εξετάζονται ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ο φερόμενος ως αρχηγός είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για την εξέλιξη αστυνομικών ερευνών που τον αφορούσαν.



Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η φερόμενη αυτή πληροφόρηση ενδέχεται να αξιοποιούνταν για την άσκηση πιέσεων προς μηνυτές και μάρτυρες, με στόχο την ανατροπή των καταθέσεών τους και την αποδυνάμωση των υποθέσεων.



Την ίδια στιγμή, η έρευνα φέρεται να μην εντόπισε στοιχεία που να συνδέουν τη γυναίκα αστυνομικό, ενώ, αντίθετα, εξετάζονται επαφές με άλλα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες αξιολογούνται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.



Η συνομιλία που βάζει στο μικροσκόπιο τον κατηγορούμενο Τοξικολόγο Παράλληλα, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στο αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης και αφορούν τον κατηγορούμενο καθηγητή Τοξικολογίας.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί πλέον ένα από τα πιο κρίσιμα σκέλη της υπόθεσης, καθώς εξετάζεται εάν επιστημονικές γνωματεύσεις χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο που επηρέασε τη δικαστική αξιολόγηση υποθέσεων.



Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, εμφανίζεται γυναίκα δικηγόρος να μεσολαβεί για λογαριασμό ενδιαφερόμενου προσώπου σχετικά με τη διενέργεια τοξικολογικής εξέτασης.



Σύμφωνα με το περιεχόμενο της συνομιλίας, γίνεται αναφορά στην οικονομική αμοιβή, με τη συνομιλήτρια να δηλώνει ότι θα εξασφαλίσει «ό,τι καλύτερο», προσθέτοντας ότι το ποσό θα είναι: «πάνω από χίλια σίγουρα»



Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώνεται στον τρόπο λήψης δείγματος τρίχας από προσωρινά κρατούμενο.



Η συνομιλήτρια αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα πάει ο αδερφός του να του κόψει τρίχες… και θα τις στείλει με κούριερ».



Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο κατηγορούμενος καθηγητής εμφανίζεται να εκφράζει προβληματισμό για το κατά πόσο η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να εμφανιστεί ως επίσημη και να γίνει αποδεκτή, ενώ παράλληλα συζητείται η χρονική πίεση ώστε η σχετική τοξικολογική γνωμάτευση να είναι έτοιμη πριν από την ανάκριση.



Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που αξιολογούν οι ανακριτικές και δικαστικές Αρχές, οι οποίες εξετάζουν κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες επιστημονικές και δικονομικές διαδικασίες κατά τη λήψη, διακίνηση και εξέταση των δειγμάτων.



Οι Συνομιλίες του Καθηγητή Τοξικολογίας και δικηγόρου Στο επίμαχο απόσπασμα της συνομιλίας αναφέρονται χαρακτηριστικά:



Δικηγόρος: «Θα μιλήσω και εγώ, να δω, τι λεφτά έχει, γιατί ο άλλος με έπρηξε να ξέρεις. Και θα πάρω, ό,τι καλύτερο μπορώ. Ντάξει; Πάνω από χίλια σίγουρα.»



Τοξικολόγος: «Ε, πρέπει να δω τώρα! Τι… τι να πούμε τώρα; Θα το δεις και εσύ…»



Λίγο αργότερα η συζήτηση στρέφεται στη διαδικασία λήψης του δείγματος:



Τοξικολόγος: «Πώς θα έρθει το δείγμα, αφού κρατείται;»



Δικηγόρος : «Θα πάει ο αδερφός του, να του κόψει τρίχες.»



Τοξικολόγος: «Ναι… δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι… γιατί πρέπει να είναι κάπως επίσημα αυτό. Κατάλαβες; Για να φανεί.»



Δικηγόρος: «Και θα τα στείλει ο αδερφός του, με κούριερ.»



Στη συνέχεια, οι δύο συνομιλητές συζητούν εάν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από την ανάκριση του ενδιαφερόμενου προσώπου.



Τοξικολόγος: «Για την ανάκριση δεν προλαβαίνουμε… Θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι… αλλά τώρα δεν μπορεί να οργανωθεί αυτό σε μία μέρα.»



Δικηγόρος : «Ωραία, θα τα πάρουμε τα δείγματα. Θα συνεννοηθώ και ό,τι καλύτερο για την τιμή και θα σας ενημερώσω.»



Οι συγκεκριμένες συνομιλίες αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που αξιολογείται από τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ερευνητές εξετάζουν εάν σε σειρά περιπτώσεων εκδίδονταν τοξικολογικές γνωματεύσεις που χρησιμοποιούνταν σε ποινικές υποθέσεις και εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες επιστημονικές διαδικασίες για τη λήψη, διακίνηση και εξέταση των βιολογικών δειγμάτων.



Η συγκεκριμένη συνομιλία έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας, τα οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, συνθέτουν την εικόνα της φερόμενης δράσης του κυκλώματος που ερευνάται για σειρά κακουργηματικών πράξεων.



Έρευνα και για το ξέπλυμα χρήματος Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία πραγματοποιεί παράλληλη έρευνα με τις αστυνομικές Αρχές των Χανίων.



Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οικονομικές διαδρομές, συναλλαγές και πιθανές διασυνδέσεις προσώπων που εξετάζονται στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας.



Ειδικά για το σκέλος του καθηγητή Τοξικολογίας, οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να επανεξετάζουν παλαιότερες υποθέσεις.



Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνεχίζεται, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται εκατοντάδες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες εξετάζονται εκ νέου στο πλαίσιο της ευρύτερης δικαστικής διερεύνησης.