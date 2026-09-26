Η πρώτη μέρα στο σχολείο με δάσκαλο τον Ομπράντοβιτς και το τεστ του Super Cup

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Πρώτο τζάμπολ λοιπόν στην Ευρωλίγκα, που φέρνει μαζί και το νέο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έκανε μια… χαψιά την Παρί την Πέμπτη (24/9) το βράδυ φτάνοντας με άνεση στο ροζ φύλλο (91-72).Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι φίλοι, παίκτες και άνθρωποι της διοίκησης του «τριφυλλιού» αισθάνθηκαν σαν να πηγαίνουν πρώτη μέρα στο σχολείο, έχοντας μάλιστα δάσκαλο τον κορυφαίο όλων. Τον έναν και μοναδικό Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα… μαθητούδια του περίμεναν πώς και πώς να κάνει την εμφάνισή του από την πόρτα για να τον αποθεώσουν.Μόλις αυτό συνέβη, άπαντες στο Telekom Center τραγούδησαν το γνωστό σύνθημα (εμπνευσμένο από το γνωστό τραγούδι El Porompompero) και το γήπεδο σείστηκε. Ανατριχίλα… Μνήμες και εικόνες από το παρελθόν ξύπνησαν στους εγκεφαλικούς νευρώνες των μεγαλύτερων σε ηλικία, που είχαν την ευκαιρία να διηγηθούν ιστορίες στους νεότερους από την πρώτη θητεία του «μεγάλου».Εκείνος σιωπηλός, με το κεφάλι χαμηλά σαν να αποδεχόταν ότι είναι ο μεγάλος σταρ της βραδιάς και με βλέμμα που μαγνήτιζε ακόμα τους πιο απαθείς, άρχισε να περπατάει προς τη σωστή πλευρά των πάγκων αυτή τη φορά. Μόλις έφτασε εκεί, έδειξε την ευγνωμοσύνη του προς τον κόσμο που τόσο πολύ τον λατρεύει. Και κάπου εκεί άνοιξε νέος κύκλος αποθέωσης. Το «Ομπράντοβιτς ποροποπόμ» ηχούσε ακόμα πιο δυνατά και τρυπούσε τα τύμπανα των αυτιών. Αυτό ήταν, μονομιάς «σβήστηκαν» 14 χρόνια αναμονής…Ώρα για τζάμπολ. Με το «καλημέρα», ο Ζοτς ανέλαβε ρόλο εκπαιδευτή και φρόντισε να μεταδώσει λίγη από τη σοφία του στην ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός παρουσίασε ένα σύνολο που έτρωγε… σίδερα στο glass floor του Telekom Center και έδειξε άγριες διαθέσεις κόντρα σε έναν κακό μπελά του «επτάστερου» τις δύο προηγούμενες σεζόν. Ανοίγουμε μια παρένθεση για να θυμίσουμε ότι το «τριφύλλι» είχε ηττηθεί εντός έδρας από την Παρί και πέρσι και πρόπερσι. Με «κατοστάρες» μάλιστα!Φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά και οι παίκτες του Ομπράντοβιτς το απέδειξαν από νωρίς. Ξεχειλίζοντας πάθος και σκληράδα από το πρώτο δευτερόλεπτο, δεν άφησαν επ’ ουδενί το περιθώριο στους Γάλλους να ελπίζουν. Όχι ότι θα νικήσουν, αλλά ότι θα διεκδικήσουν -στην καλύτερη- τη νίκη. Η εντυπωσιακή διαφορά στα ριμπάουντ στο πρώτο δεκάλεπτο (18-4) ήταν το αρχικό στατιστικό στοιχείο που έκανε… κλικ στο μάτι όλων και επιβεβαίωσε ότι οι «πράσινοι» ήταν αποφασισμένοι να κάνουν κουμάντο.Οι 8 τάπες και τα 10 κλεψίματα στο σύνολο, δείγμα της διάθεσης και της αμυντικής προσήλωσης που υπήρχε, ήρθαν να προστεθούν σε ένα γενικότερο συμπέρασμα: αυτός ο Παναθηναϊκός θα έχει εφαλτήριο την καλή ανασταλτική του λειτουργία και θα διαθέτει «κομάντο» έτοιμους να πολεμήσουν για κάθε μπάλα. Επιθετικά σίγουρα χρειάζεται βελτίωση για να βρεθεί στα επίπεδα που απαιτούνται, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα τη βρει την άκρη, αφού υπάρχουν η τεχνογνωσία και το απαιτούμενο ταλέντο σε μέγιστο βαθμό.Σε ατομικό επίπεδο, υπήρχαν μπόλικοι πρωταγωνιστές, όμως η ουσία είναι ότι ο Ζοτς αξιοποιεί όλους τους παίκτες του και καταφέρνει να παίρνει κάτι από τον καθένα. Ο δάσκαλος που λέγαμε… Με εκείνον σε εκπαιδευτικό ρόλο, φαίνεται ότι θα αναγεννηθούν αρκετοί παίκτες άλλωστε. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από τον Λευτέρη Μαντζούκα δεν υπάρχει. Σαν έτοιμος από καιρό, ο 23χρονος φόργουορντ μπαίνει με φόρα στη σεζόν και παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα. Αναμφίβολα το μεγάλο κέρδος του Παναθηναϊκού σε πρώτη φάση.Κλείνοντας, οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους και το πρώτο… διαγώνισμα της σεζόν, το Stoiximan Super Cup. Ένα πρώτο τεστ για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, αν είναι δεδομένο ότι δεν θα κρίνει κάτι, ειδικά από τη στιγμή που το «τριφύλλι» δεν έχει δείξει ούτε το 30% των πραγματικών δυνατοτήτων του…