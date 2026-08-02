Η «προίκα» που κάνει την ΑΕΚ να δείχνει έτοιμη χωρίς να… είναι και ο Πήλιος που έχει μια μεγάλη ευκαιρία

Η ΑΕΚ στον τελευταίο αγώνα στην Ολλανδία με αντίπαλο την Σεντ Τρουιντεν έδειξε… τρομακτικά έτοιμη αλλά όχι για να τρομάξουμε εμείς αλλά οι αντίπαλοι της μέσα στον Αύγουστο. Γιατί η επικράτηση της και η εύκολη νίκη με 3-0 που θα μπορούσε να είναι και με μεγαλύτερο σκορ δεν ήταν αποτέλεσμα αφύσικης, για την εποχή, φρεσκάδας. Η ομάδα έδειχνε πως είναι σε στάδιο προετοιμασίας και μάλιστα στο τέλος της. Με εξαίρεση κάποιους παίκτες που από κατασκευή φαίνονται πάντα έτοιμοι οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ έδειχναν ένα κλικ πίσω από την πλήρη φόρμα. Κι όμως οι ποδοσφαιρικές αρχές που από πέρυσι τέτοια εποχή έμπαιναν και συνεχίζουν να προστίθενται στο παιχνίδι της ομάδας του Νίκολιτς σε συνδυασμό με την χημεία μεταξύ των παικτών κάνουν την ΑΕΚ να φαίνεται 100% έτοιμη χωρίς ακόμη να είναι. Γιατί παρότι οι μεταγραφές μέχρι τώρα πάνε πολύ καλά και παρά την μεγάλη απώλεια του Πινέδα η ομάδα στο τέλος θα είναι ενισχυμένη, το πιο σημαντικό, το κύριο είναι πως υπάρχει ένας κορμός βασικού ροτέισον έτοιμος δουλεμένος από πέρυσι…Αυτό είναι το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ που ακόμη κι αν είχε… απαγόρευση μεταγραφών θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στο ερχόμενο πρωτάθλημα και να σταθεί αξιοπρεπώς στην Ευρώπη. Η δουλειά και η μεταδοτικότητα του Νίκολιτς και η ευστοχία του Ριμπαλτα στο να προσθέτει παίκτες απόλυτα συμβατούς με το ποδοσφαιρικό σχέδιο από πέρυσι το καλοκαίρι έχουν δώσει στην ΑΕΚ αυτό το πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές και όχι μόνο.Η αποθέωση αυτής της «προίκας» είναι αυτό που είδαμε στο τελευταίο φιλικό. Το build up και το passing game της ομάδας του Νίκολιτς που η εξέλιξη του στη σεζον που αρχίζει είναι ξεκάθαρα η βασική στόχευση του πρωταθλητή κόουτς ήταν υποδειγματικό και έτσι η κούραση και το μπουχτισμα των προπονήσεων κρυβόταν τόσο όμορφα όσο και η… μπάλα στα γκολ αλλά και στις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα με ένα ποδόσφαιρο που μοιάζει τόσο εύκολο όταν παίζεται απλά και σωστά. Καπως έτσι ο Κάιρινεν αλλά ακόμη κι ο Μαγερ με 3 προπονήσεις κι ένα ξεμούδιασμα φαίνονται διαχρονικά μέλη του γκρουπ. Κάποιος που δεν ξέρει την ΑΕΚ αν έβλεπε απλά το ματς αποκλείεται να καταλάβαινε πως αυτοί οι δύο είναι νέοι στην ομαδα.Το ίδιο θα συμβεί αν πρώτα ο Θεός κλείσουν αύριο, μεθαύριο ο Κόστιτς και ο Βιτάλις. Παίκτες και αυτοί απόλυτα συμβατοί με τα «θέλω» του προπονητή αλλά κυρίως με την χημεία της ομάδας. Ο Κόστιτς είναι ακριβώς αυτό που θέλει η ομάδα στη νέα βερσιον της με το αριστερό μπακ να είναι περισσότερο εξτρέμ και ο Κοϊτά τρίτος κυνηγός και τα δύο γκολ με παραλίγο χατ τρικ σε ένα ημίχρονο του Πήλιου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για αυτό. Ο έμπειρος και τρομερά ποιοτικός Σέρβος είναι ένα κομμάτι που θα μπει και θα ομορφύνει ακόμη περισσότερο το παζλ αν η ΑΕΚ καταφέρει να τον αποκτήσει. Και βέβαια κερδισμένος θα βγει και ο Πήλιος που θα συνεχίσει να έχει σημαντικότατο ρόλο.Οπως ο Σιντιμπέ όχι απλά δεν έκοψε τον δρόμο στον Ρότα αλλά τον βοήθησε με την παρουσία του να εξελιχθεί, έτσι και ο Πήλιος μόνο κερδισμένος θα είναι αν η ΑΕΚ καταφέρει να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Κόστιτς. Κι ο πρώτος που θα πρέπει να το δει έτσι είναι ο ίδιος ο Πήλιος που καλό θα είναι να συνεχίσει δουλεύοντας ακόμη πιο σκληρά την ανοδική του πορεία και να αποφύγει όταν πετυχαίνει γκολ να κάνει τέτοιες χειρονομίες που δείχνουν ενόχληση. Δεν το χρειάζεται, δεν κερδίζει κάτι κι άλλωστε ιδίως αυτός ο προπονητής και γενικά η ομάδα τον έχουν στηρίξει και πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη σε όλους και κυρίως στον εαυτό του. Πρέπει να δει αυτή την ποιοτική αναβάθμιση που επιχειρεί να πετύχει η ομάδα του ως μεγάλη δική του ευκαιρία…