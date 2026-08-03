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Ξεκινούν αυτοψίες σε έξι δήμους μετά τις πυρκαγιές: Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Φωκίδα και έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση
Ξεκινούν αυτοψίες σε έξι δήμους μετά τις πυρκαγιές: Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Φωκίδα και έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση
Κλιμάκια μηχανικών αναπτύσσονται στις πληγείσες περιοχές, ενώ επιταχύνονται οι διαδικασίες αποζημίωσης των πυρόπληκτων
Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 11:00, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρωγής, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η σύσκεψη που είχε αρχικά προγραμματιστεί στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, στο Πόρτο Γερμενό, αναβάλλεται, καθώς η δημοτική αρχή και η Περιφέρεια συνεχίζουν τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων για την πλήρη αποτύπωση των ζημιών. Η πραγματοποίησή της προγραμματίζεται για την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες και η εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.
«Γνωρίζουμε ότι πίσω από κάθε καμένη κατοικία, κάθε πληγείσα επιχείρηση και κάθε στρέμμα γης που χάθηκε υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν να ανατρέπεται η καθημερινότητά τους. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στο να βρεθούμε έμπρακτα δίπλα τους, με άμεσες παρεμβάσεις και την απαραίτητη στήριξη σε όλη τη διαδικασία της αποκατάστασης», σημείωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Όπως τόνισε ο κ. Κατσαφάδος η επόμενη ημέρα απαιτεί ταχύτητα, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. «Με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προχωρούμε ώστε οι πληγείσες περιοχές να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατόν στην κανονικότητα και οι συμπολίτες μας να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται», υπογράμμισε.
Αναφορικά με την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση «από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκε συνεχής συντονισμός και επικοινωνία με τους πληγέντες Δήμους, τις Περιφέρειες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών Κρατικής Αρωγής».
Στο πλαίσιο αυτό:
• Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας θα αναπτυχθούν πέντε τριμελείς επιτροπές αυτοψίας μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), προερχόμενες από τη ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας και τη ΔΑΕΦΚ Αττικής & Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα αυτοψίες, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
• Στον Δήμο Θηβαίων μεταβαίνουν δυο τριμελείς επιτροπές αυτοψίας μηχανικών από τη ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας και τη ΔΑΕΦΚ Αττικής & Κρήτης για την έναρξη των αυτοψιών.
• Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 μεταβαίνουν κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας:
• στον Δήμο 'Αργους-Μυκηνών, μία τριμελής επιτροπή,
• στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, μία τριμελής επιτροπή,
Ειδικότερα, σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 11:00, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρωγής, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η σύσκεψη που είχε αρχικά προγραμματιστεί στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, στο Πόρτο Γερμενό, αναβάλλεται, καθώς η δημοτική αρχή και η Περιφέρεια συνεχίζουν τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων για την πλήρη αποτύπωση των ζημιών. Η πραγματοποίησή της προγραμματίζεται για την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες και η εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.
Έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής ΑρωγήςΠαράλληλα, μετά τον συντονισμό των υπηρεσιών Κρατικής Αρωγής με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 17:00, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. Αντικείμενό της θα είναι η εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων που αφορούν την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών και των λοιπών ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Κατά τη συνεδρίαση θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων.
«Γνωρίζουμε ότι πίσω από κάθε καμένη κατοικία, κάθε πληγείσα επιχείρηση και κάθε στρέμμα γης που χάθηκε υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν να ανατρέπεται η καθημερινότητά τους. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στο να βρεθούμε έμπρακτα δίπλα τους, με άμεσες παρεμβάσεις και την απαραίτητη στήριξη σε όλη τη διαδικασία της αποκατάστασης», σημείωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Όπως τόνισε ο κ. Κατσαφάδος η επόμενη ημέρα απαιτεί ταχύτητα, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. «Με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προχωρούμε ώστε οι πληγείσες περιοχές να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατόν στην κανονικότητα και οι συμπολίτες μας να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται», υπογράμμισε.
Αναφορικά με την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση «από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκε συνεχής συντονισμός και επικοινωνία με τους πληγέντες Δήμους, τις Περιφέρειες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών Κρατικής Αρωγής».
Στο πλαίσιο αυτό:
• Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας θα αναπτυχθούν πέντε τριμελείς επιτροπές αυτοψίας μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), προερχόμενες από τη ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας και τη ΔΑΕΦΚ Αττικής & Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα αυτοψίες, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
• Στον Δήμο Θηβαίων μεταβαίνουν δυο τριμελείς επιτροπές αυτοψίας μηχανικών από τη ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας και τη ΔΑΕΦΚ Αττικής & Κρήτης για την έναρξη των αυτοψιών.
• Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 μεταβαίνουν κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας:
• στον Δήμο 'Αργους-Μυκηνών, μία τριμελής επιτροπή,
• στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, μία τριμελής επιτροπή,
• στον Δήμο Αιγιαλείας, μία τριμελής επιτροπή,
• στον Δήμο Δωρίδος, τρεις τριμελείς επιτροπές.
• Την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, στον Δήμο Ρεθύμνου, θα αναπτυχθούν τρεις τριμελείς επιτροπές από τα ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου και Χανίων για τη διενέργεια των απαιτούμενων αυτοψιών.
Παράλληλα, ενημερώθηκαν εγγράφως όλοι οι πληγέντες Δήμοι σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο της ΓΔΑΕΦΚ που διέπει τη χορήγηση άμεσων οικονομικών ενισχύσεων, όπως το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής.
Επιπλέον, ενημερώθηκαν τόσο εγγράφως όσο και τηλεφωνικά οι Περιφέρειες και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες σχετικά με το πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής που υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού.
Αποφασίστηκε επίσης ότι, μαζί με το δελτίο αυτοψίας που θα παραδίδεται στους πληγέντες από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, θα διανέμεται σύντομο ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησής τους.
Τέλος, με την έναρξη των αυτοψιών προβλέπεται η υποστήριξη των Δήμων που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές από τη ΓΔΑΕΦΚ, μέσω της διάθεσης εξειδικευμένων στελεχών, τα οποία θα υποστηρίξουν την οργάνωση και την υλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων.
• στον Δήμο Δωρίδος, τρεις τριμελείς επιτροπές.
• Την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, στον Δήμο Ρεθύμνου, θα αναπτυχθούν τρεις τριμελείς επιτροπές από τα ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου και Χανίων για τη διενέργεια των απαιτούμενων αυτοψιών.
Παράλληλα, ενημερώθηκαν εγγράφως όλοι οι πληγέντες Δήμοι σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο της ΓΔΑΕΦΚ που διέπει τη χορήγηση άμεσων οικονομικών ενισχύσεων, όπως το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής.
Επιπλέον, ενημερώθηκαν τόσο εγγράφως όσο και τηλεφωνικά οι Περιφέρειες και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες σχετικά με το πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής που υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού.
Αποφασίστηκε επίσης ότι, μαζί με το δελτίο αυτοψίας που θα παραδίδεται στους πληγέντες από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, θα διανέμεται σύντομο ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησής τους.
Τέλος, με την έναρξη των αυτοψιών προβλέπεται η υποστήριξη των Δήμων που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές από τη ΓΔΑΕΦΚ, μέσω της διάθεσης εξειδικευμένων στελεχών, τα οποία θα υποστηρίξουν την οργάνωση και την υλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων.
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