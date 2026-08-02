Βαλίτσα στην Κυψέλη: Ο άστεγος «Μάρκος» με το βαρύ ποινικό παρελθόν και οι επαφές της Βρετανίδας στο μικροσκόπιο των Αρχών

Η Ελίζαμπεθ Ρος συμμετείχε επί χρόνια σε δράσεις αλληλεγγύης στην Ελλάδα και οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έπεσε θύμα κάποιου που επιχείρησε να στηρίξει - Τι υποστηρίζουν δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου

Αναζητούν τις τελευταίες κινήσεις της Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η μαρτυρία αστέγου που εντόπισε τη βαλίτσα στις 18 Ιουλίου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δύο ημέρες νωρίτερα η βαλίτσα δεν βρισκόταν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η σορός μεταφέρθηκε εκεί το βράδυ της 17ης Ιουλίου ή τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης.



Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν άτομα που φέρεται να γνώριζε η Βρετανίδα στην Κυψέλη, καθώς ζευγάρι με το οποίο διέμενε στον Κερατσίνι ανέφερε ότι η ίδια είχε πει πως θα συναντούσε Αμερικανούς γνωστούς της στην περιοχή.



Η έρευνα συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ημέρες της ζωής της 38χρονης και να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν καταλήξει νεκρή μέσα στη βαλίτσα.