Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Τουλάχιστον 35 νεκροί από επίθεση drone σε εθιμικό δικαστήριο στο Σουδάν
Τουλάχιστον 35 νεκροί από επίθεση drone σε εθιμικό δικαστήριο στο Σουδάν
Οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορεί τον τακτικό στρατό για το πολύνεκρο πλήγμα σε χωριό της εμπόλεμης περιοχής
Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε εθιμικό δικαστήριο στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ του Σουδάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 35 ανθρώπους, ανέφερε χθες Κυριακή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγορώντας τον τακτικό στρατό για την επιδρομή.
Σύμφωνα με την Emergency Lawyers, ανεξάρτητη οργάνωση νομικών η οποία καταγράφει εγκλήματα στο πλαίσιο του πολέμου που ξέσπασε την άνοιξη του 2023, ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), ο βομβαρδισμός είχε στόχο το εθιμικό δικαστήριο του χωριού Γκάρα αζ Ζαουάγια κι έγινε το μεσημέρι, καθώς πολίτες είχαν «συγκεντρωθεί προκειμένου να παρακολουθήσουν ακροαματικές διαδικασίες που αφορούσαν τοπικές υποθέσεις και διενέξεις».
Το πλήγμα προκάλεσε επίσης μεγάλες ζημιές στο κτίριο, εθιμικό θεσμό, πρόσθεσε η ΜΚΟ.
Ο πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εξαναγκαστικά εκτοπισμένους στο εσωτερικό και πρόσφυγες και προκάλεσε αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη κρίση πείνας στον κόσμο.
Η ένοπλη σύρραξη έκοψε το Σουδάν στα δυο: ο στρατός ελέγχει το βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας· οι παραστρατιωτικοί έχουν εδραιώσει την κυριαρχία τους στο αχανές Νταρφούρ, δυτικά, και σε κάποιους τομείς του νότου.
Η χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων έχει μετατραπεί, όπως και σε ουσιαστικά όλους τους άλλους πολέμους σε διεθνή κλίμακα τα τελευταία χρόνια, σε γνώρισμα της σύγκρουσης. Σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ, από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς και μόνο έχουν σκοτωθεί πάνω από χίλιοι άνθρωποι σε πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων σε μόλις μια περιοχή, το Κορντοφάν.
Σύμφωνα με την Emergency Lawyers, ανεξάρτητη οργάνωση νομικών η οποία καταγράφει εγκλήματα στο πλαίσιο του πολέμου που ξέσπασε την άνοιξη του 2023, ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), ο βομβαρδισμός είχε στόχο το εθιμικό δικαστήριο του χωριού Γκάρα αζ Ζαουάγια κι έγινε το μεσημέρι, καθώς πολίτες είχαν «συγκεντρωθεί προκειμένου να παρακολουθήσουν ακροαματικές διαδικασίες που αφορούσαν τοπικές υποθέσεις και διενέξεις».
منظمة مناصرة ضحايا دارفور— Darfur Victims Support (@DVSorg) August 2, 2026
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تدين منظمة مناصرة ضحايا دارفور قصف طائرة مسيرة تابعة منطقة الزواية غرة التابعة لمحلية كبكابية ولاية شمال دارفور، حيث افادوا شهود عيان للمنظمة ان حوالي الساعة الواحدة والنصف بتوقيت السودان الموافق ٢ اغسطس ٢٠٢٦م استهدفت طائرة مسيرة مقر… pic.twitter.com/IR3GbuYigz
Το πλήγμα προκάλεσε επίσης μεγάλες ζημιές στο κτίριο, εθιμικό θεσμό, πρόσθεσε η ΜΚΟ.
هذا الفيديو يوثق جثث المدنيين الذين قتلوا في الزاويه غرة بواسطة طايرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة مدنية ادي الي مقتل ٢٦ مدنيا وجرح ١٠ آخرين ٢ أغسطس ٢٠٢٦م، تطالب المنظمة بإجراء تحقيق ومحاسبة الجناة. pic.twitter.com/cq9PzZBv8W— Darfur Victims Support (@DVSorg) August 2, 2026
Ο πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εξαναγκαστικά εκτοπισμένους στο εσωτερικό και πρόσφυγες και προκάλεσε αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη κρίση πείνας στον κόσμο.
Η ένοπλη σύρραξη έκοψε το Σουδάν στα δυο: ο στρατός ελέγχει το βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας· οι παραστρατιωτικοί έχουν εδραιώσει την κυριαρχία τους στο αχανές Νταρφούρ, δυτικά, και σε κάποιους τομείς του νότου.
Η χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων έχει μετατραπεί, όπως και σε ουσιαστικά όλους τους άλλους πολέμους σε διεθνή κλίμακα τα τελευταία χρόνια, σε γνώρισμα της σύγκρουσης. Σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ, από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς και μόνο έχουν σκοτωθεί πάνω από χίλιοι άνθρωποι σε πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων σε μόλις μια περιοχή, το Κορντοφάν.
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