Στην ισπανική κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη το Μαρόκο για τη μαζική εισβολή στη Θέουτα
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρόκο Θέουτα Μετανάστες Ισπανία

Στην ισπανική κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη το Μαρόκο για τη μαζική εισβολή στη Θέουτα

Η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας σε σχετική της ανακοίνωση κάνει λόγο για 11 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ αναφέρει ότι 40.000 ήταν οι μετανάστες που βρέθηκαν στο ισπανικό έδαφος

Στην ισπανική κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη το Μαρόκο για τη μαζική εισβολή στη Θέουτα
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Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου σε σημερινή του ανακοίνωση αναφέρει ότι οι πρόσφατες μαζικές διελεύσεις προς τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίλια τροφοδοτήθηκαν από την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και από την παρερμηνεία μιας απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης που απαγορεύει την άμεση επαναπροώθηση μεταναστών που συλλαμβάνονται στη θάλασσα.

Περίπου 40.000 άτομα συμμετείχαν στη μαζική διέλευση προς τη Θέουτα, ενώ 1.135 εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μελίλια, αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό κατά τη διάρκεια της διέλευσης, αναφέρει το υπουργείο, σημειώνοντας ότι προβαίνει σε επαλήθευση των αναφορών σχετικά με θανάτους από την άλλη πλευρά των συνόρων.

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