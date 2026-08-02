Στην ισπανική κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη το Μαρόκο για τη μαζική εισβολή στη Θέουτα
Στην ισπανική κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη το Μαρόκο για τη μαζική εισβολή στη Θέουτα
Η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας σε σχετική της ανακοίνωση κάνει λόγο για 11 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ αναφέρει ότι 40.000 ήταν οι μετανάστες που βρέθηκαν στο ισπανικό έδαφος
Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου σε σημερινή του ανακοίνωση αναφέρει ότι οι πρόσφατες μαζικές διελεύσεις προς τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίλια τροφοδοτήθηκαν από την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και από την παρερμηνεία μιας απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης που απαγορεύει την άμεση επαναπροώθηση μεταναστών που συλλαμβάνονται στη θάλασσα.
Περίπου 40.000 άτομα συμμετείχαν στη μαζική διέλευση προς τη Θέουτα, ενώ 1.135 εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μελίλια, αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.
Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό κατά τη διάρκεια της διέλευσης, αναφέρει το υπουργείο, σημειώνοντας ότι προβαίνει σε επαλήθευση των αναφορών σχετικά με θανάτους από την άλλη πλευρά των συνόρων.
Περίπου 40.000 άτομα συμμετείχαν στη μαζική διέλευση προς τη Θέουτα, ενώ 1.135 εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μελίλια, αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.
Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό κατά τη διάρκεια της διέλευσης, αναφέρει το υπουργείο, σημειώνοντας ότι προβαίνει σε επαλήθευση των αναφορών σχετικά με θανάτους από την άλλη πλευρά των συνόρων.
Full English translation of the official statement by Rachid Khalfi, spokesperson for Morocco’s Ministry of the Interior, on the recent events at the crossing points leading to Ceuta and Melilla:— Zineb Riboua (@zriboua) August 2, 2026
"In the wake of the events that recently took place at the crossing points leading…
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