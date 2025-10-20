Τώρα θα δούμε την ΑΕΚ του Νίκολιτς!

Έχουν αλλάξει κι άλλα πολλά. Προπονητής και παίκτες. Αυτό που δεν άλλαξε ήταν πως το παιχνίδι τελείωσε και ο ΠΑΟΚ έφυγε με τους τρεις πόντους. Φυσικά δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Έγινε κι ένα παιχνίδι. Ένα κανονικό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ είχε τις πιο καθαρές ευκαιρίες για γκολ, δύο από εκτελέσεις κόρνερ και δύο σε ροή παιχνιδιού και ο ΠΑΟΚ είχε τις δικές του. Η μία από λάθος πριν… αρχίσει καλά καλά το ματς που ευτυχώς η μπάλα έφτασε στον Γιακουμάκη και η άλλη με το σουτ του Τάισον μέσα από την περιοχή μετά από παρολίγον ασίστ από εκτέλεση… αράουτ. Δυο ευκαιρίες δοσμένες στον αντίπαλο από τραγική αμυντική συμπεριφορά ήταν ο χειρότερος οιωνός.Η ΑΕΚ δεν είχε φάει ούτε μια κόντρα επίθεση από μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού και είχε εξαφανίσει τον Κωνσταντέλια, που κάνει την διαφορά σχεδόν σε όλα τα φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά θα μπορούσε να είχε δεχτεί γκολ σε δυο φάσεις που έδωσε μόνη της. Τα έφαγε στην τρίτη και την τέταρτη που ξανάδωσε. Γιατί και στο 1-0 η αντίδραση από την ώρα που η μπάλα χτυπάει στο τείχος μέχρι να καταλήξει στα δίχτυα είναι τραγική για ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Το 2-0 είναι μια ιστορία ανευθυνότητας. Σόρι Μούκου αλλά όταν η φάση γίνεται περίπλοκη καλύτερα να χάσεις μια κατοχή πετώντας την μπάλα όπου να ναι παρά να δώσεις γκολ στον αντίπαλο. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Να προσθέσω εδώ πως αν ο Μουκουντί δεν ήταν 100% έτοιμος η ΑΕΚ πλήρωσε ήδη το ότι δεν πήρε άλλο ένα σέντερ μπακ ασφάλειας αφού προτιμήθηκε ένας ανέτοιμος παίκτης από τον τέταρτο στόπερ της ομάδας. Τα λάθη όμως που έκανε χθες τα έχει ξανακάνει ο Μούκου και στα καλύτερα του όποτε θα δεχτώ πως έπαιξε επειδή ήταν 100% έτοιμος.Επίσης να προσθέσω πως η ΑΕΚ δεν έχασε χθες επειδή έπαιξε ο Γκρούγιτς αντί του Γιόνσον. Όμως θα έπρεπε να έχει έναν πιο έτοιμο παίκτη με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής για την θέση. Κι αυτό είναι ευθύνη και της διοίκησης και του προπονητή. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο Γιόνσον που ξέραμε θα ήταν καλύτερος χθες. Όμως η ομάδα έχει λειτουργήσει και έχει κάνει πολλά πράγματα πολύ καλά από τον Ιούλιο με άλλους παίκτες σε αυτή την θέση. Επίσης παρότι υπάρχει μια συντονισμένη κριτική κατά του Νίκολιτς για το γεγονός πως στο πρώτο ημίχρονο έδωσε την μπάλα στον ΠΑΟΚ και έτσι ουσιαστικά τον έκανε ακίνδυνο δεχόμενος δυο φάσεις μόνο από λάθη θα επαναλάβω πως δεν κρίνω τα πάντα εκ του αποτελέσματος. Έγινε κι ένας αγώνας που στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε πολύ άνετα αν ο Γκρούγιτς δεν σημάδευε το δοκάρι ή αν ο Κοιτά δεν σούταρε με το καλάμι με εξουδετερωμένο τερματοφύλακα να είναι τουλάχιστον 1-0 υπέρ της ΑΕΚ. Υποπτεύομαι πως τα σχόλια για την τακτική επιλογή του Νίκολιτς θα ήταν διαφορετικά.Αυτό που ήταν τρομερά προβληματικό αλλά και δυσοίωνο για το… κοντινό και απώτερο μέλλον το είχα πει στο ραδιόφωνο πριν το πει ο προπονητής στην συνέντευξη τύπου. Ότι μπορούσε να πάει στραβά πήγε. Δοκάρι, χαμένες ευκαιρίες, αστεία γκολ και 0-2. Όμως έμενε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Δεν είναι αποδεκτή η εικόνα της ΑΕΚ μετά το 0-2. Να έχανε ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει παιχνίδι μετά από τέτοια απανωτά σοκ απέναντι σε μια καλή ομάδα. Όμως η παντελής αδυναμία αντίδρασης, η υποταγή στη μοίρα και στην κακή τύχη είναι μη αποδεκτή. Με άλλο πιο δυνατό αντίπαλο θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη χειρότερη εξέλιξη στο σκορ ενώ ο Στρακόσια έσωσε το τρίτο στο φάουλ που έφερε την αποβολή του Μουκουντί. Σε ένα γεμάτο γήπεδο με το πέταλο να συνεχίζει να φωνάζει μετά το 0-2 δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να κάνει έστω ένα πεντάλεπτο πίεσης. Να προσπαθήσει έστω να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η ομάδα που στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι με χειρότερη απόδοση για ένα ημίχρονο, με εχθρική διαιτησία και με παίκτη λιγότερο γύρισε το ματς και το κέρδισε στο 90. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Κηφισιά αν και η ομάδα του Λέτο είχε πραγματικά κυριαρχήσει και είχε φτάσει στο 2-0 με πολύ καλύτερη απόδοση αλλά εδώ μιλάμε για το άλλο άκρο. Για κανονική παράδοση. Τώρα λοιπόν έφτασε η ώρα να δούμε την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Όχι επειδή ο προπονητής είχε προαναγγείλει πως Οκτώβριο - Νοέμβριο η ομάδα θα είναι έτοιμη. Αλλά γιατί είναι στην πρώτη κρίση της σεζόν και την Πέμπτη έρχεται must win Ευρωπαϊκό παιχνίδι και την ερχόμενη Κυριακή παίζει εκτός έδρας με την αιτία όλου του, περυσινού, κακού. Δεν θέλει πολύ να γίνει… αφόρητη η σεζόν πριν φύγει ο Οκτώβριος. Πρέπει να βρεθούν οι έτοιμοι σωματικά και πνευματικά που είπε χθες ο Νίκολιτς. Και να απαντήσουν!