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Βίντεο: Τι κάνεις ρε Κωνσταντέλια; Απίθανο σλάλομ και δεύτερο γκολ από τον μικρό μάγο του ΠΑΟΚ
SPORTS
ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας Ντινάμο Κιέβου

Βίντεο: Τι κάνεις ρε Κωνσταντέλια; Απίθανο σλάλομ και δεύτερο γκολ από τον μικρό μάγο του ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 48ο λεπτό του αγώνα με την Ντινάμο Κιέβου έκανε την Τούμπα να... ανατριχιάσει πετυχαίνοντας ένα απίστευτο γκολ

Βίντεο: Τι κάνεις ρε Κωνσταντέλια; Απίθανο σλάλομ και δεύτερο γκολ από τον μικρό μάγο του ΠΑΟΚ
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Πλέον τα λόγια αρχίζουν και στερεύουν για τον 23χρονο άσο του ΠΑΟΚ που στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν δείχνει να είναι σε οργιώδη κατάσταση...

Στον πρώτο αγώνα με την Ντινάμο Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League που είχε διεξαχθεί την περασμένη Πέμπτη (23/7) στην Πολωνία, είχε φροντίσει να κάνει τους Ουκρανούς να μείνουν με ανοικτό το στόμα με τις χορευτικές του φιγούρες...

Σήμερα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πάρει από το χέρι τον ΠΑΟΚ και τον οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης καθώς με δύο γκολ στο 45'+1' και στο 48' έχει δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του (είχε νικήσει 3-2 και στο πρώτο ματς).

Κι αν το πρώτο γκολ ήταν λυτρωτικό με άψογο πλασέ στο πλαϊνό δίχτυ, το δεύτερο είναι πραγματικό έργο τέχνης ενός ποδοσφαιρικού αρτίστα που θα γίνει viral μέσα στις επόμενες ώρες.

Δείτε τι έκανε ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ και απολαύστε μία μοναδική ποδοσφαιρική χορογραφία.

23 ΣΧΟΛΙΑ

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