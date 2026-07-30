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Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στη Σικελία, πληροφορίες για τρεις τραυματίες και επτά αγνοούμενους, βίντεο
Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στη Σικελία, πληροφορίες για τρεις τραυματίες και επτά αγνοούμενους, βίντεο
Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση
Επτά άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.
Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.
«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Δείτε βίντεο
Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.
«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Δείτε βίντεο
❗Intervento in corso a Pistunina, Messina, per il crollo parziale di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 30, 2026
Sul posto vigili del fuoco con USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali, per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento. pic.twitter.com/xoFlozqYQB
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