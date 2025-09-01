Η ΑΕΚ πέτυχε όλους τους στόχους του καλοκαιριού και τώρα δεν πρέπει να λαθέψει!

Κλείσιμο

Μέχρι και ο Πιερό έβαλε γκολ την τελευταία μέρα του Αυγούστου σε ένα παιχνίδι που δεν αποκλείεται να είναι και το τελευταίο του με την φανέλα της ΑΕΚ για την φετινή σεζόν. Ισως. Μπορεί βέβαια και να είναι… πρώτος σκόρερ αφού το ποδόσφαιρο είναι μαγικό…Εδώ ο Λεβαδειακός με γκολ του Βέρμπιτς πήρε Χ μέσα στη Λεωφόρο! Ετσι είναι τα παιχνίδια αν τα αφήνεις στην τύχη τους όταν το σκορ δεν είναι ασφαλείας.Η ΑΕΚ χθες με τον Αστέρα δεν το άφησε ακριβώς στην τύχη του αφού είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο ενώ δεν έφαγε καμία, όμως το 1-0 πήγε μέχρι το τέλος και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει με ένα λάθος, μια στραβοκλωτσιά ή μια γκολάρα σαν του Βέρμπιτς. Σίγουρα στο μέλλον θα προσπαθήσει να αποφύγει τέτοια εξέλιξη παιχνιδιών ο Νίκολιτς γιατί αν γίνει… συνήθεια κάποια στιγμή το πληρώνεις…Χθες όμως με τέσσερα παιχνίδια σε 11 μέρες, με το μαγικό βράδυ της Πέμπτης να έχει σίγουρα προκαλέσει ένα άδειασμα, με όλο τον κόσμο να ασχολείται με τις μεταγραφές και τον όμιλο και το πρόγραμμα των αγώνων η ΑΕΚ έχει δικαιολογία και σίγουρα της άξιζε να κερδίσει και τον Αστέρα και να μην πληρώσει το ότι το ματς έληξε με ρευστό σκορ.Άλλωστε μην ξεχνάμε τι είχε πει από την πρώτη συνέντευξη τύπου ο Νίκολιτς. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μετράνε μόνο τα αποτελέσματα. Οκτώβριο και Νοέμβριο θα δούμε την ΑΕΚ που έχει στο μυαλό του. Και τότε δεν θα φοβάται…O Σέρβος τεχνικός τήρησε το πρώτο μέρος της υπόσχεσης του. Τα αποτελέσματα ήρθαν ΟΛΑ. Ολοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Τώρα ανυπομονούμε να δούμε την πλήρη και έτοιμη ΑΕΚ. Και μας είχε λείψει πολύ αυτή η ανυπομονησία…Αυτή η πλήρης και έτοιμη ΑΕΚ δεν θα έχει το ρόστερ που πέτυχε ότι του ζητήθηκε το καλοκαίρι. Θα έχει κι άλλα νέα πρόσωπα, μπορεί να λείπουν και κάποιοι. Είναι φανερό πως στην τελευταία τετράδα αγώνων μπορεί να μην άλλαξε η τακτική και η αγωνιστική προσέγγιση, οι βασικές αρχές της ομάδας που έχει βάλει από την πρώτη μέρα ο Νίκολιτς όμως έχει διαφοροποιηθεί ο σχηματισμός. Το δίδυμο Μαρίν - Πινέδα μπροστά από τα Σέντερ μπακ, ο Ελίασον, ο Κουτεσα και ο Κοϊτά ως καθαροί ακραίοι επιθετικοί και ο παίκτης που παίζει μαζί με τον φορ, δίπλα ή πίσω του, δείχνουν μια μεταβολή και κάποιες διαφορετικες ιδέες σε σχέση με την προετοιμασία, τα φιλικά και τους δύο πρώτους γυρους.Να σημειώσουμε πως χθες ο Μάνταλος ήταν διαθέσιμος και ξεκούραστος αλλά έπαιξε πίσω από τον Πιέρο στην επίθεση και όχι στην βάση του ρόμβου αφού ρόμβος δεν υπήρχε. Δεν λέω ότι εγκαταλείφθηκε άλλωστε είναι ένας σχηματισμός που απέδωσε όμως είναι δεδομένο πως περνάει σε δεύτερο πλάνο. Είναι τέσσερα πλέον τα ματς που η ΑΕΚ τα έπαιξε αλλιώς και δεν πήγαν και… άσχημα. Τρεις νίκες, μία ισοπαλία, ένα μόλις γκολ παθητικό…Ο Ανανεωμένος Ελίασον, το τούρμπο Κουτεσα, ο απρόβλεπτος Κοϊτα και η χημεία και η πληρότητα του δίδυμου Μαρίν - Πινέδα ίσως είναι οι βασικοί λόγοι. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και τις μεταγραφές. Η ΑΕΚ δεν ψάχνει πλέον τον χαφ που θα έρθει να μπει με το καλημέρα στη βάση του ρόμβου και να πάρει την φανέλα σπίτι από το πρώτο μαυς ούτε ένα φορ ως βασικό παρτενέρ για παρτενέρ του Γιόβιτς που μετά την διακοπή θα είναι έτοιμος…Αρα ο χαφ μπορεί να είναι ο παίκτης υψηλής κλάσης που θα έχει η ΑΕΚ την πολυτέλεια να τον περιμένει χάρη στον Μαριν, τον Πινέδα, τον Περέιρα, τον Μάνταλο, τον Λιούμπισιτς αλλά γιατί όχι και τον Γιόνσον και ο φορ μπορεί να είναι ένας παίκτης που να υπόσχεται περισσότερα από τον Πιερό π.χ αλλά να μην… αναγκάσει τον Νίκολιτς να παίζει με δύο στην κορυφή πάντα και να μην εξαφανίσει τον Ζίνι αν η ομάδα παίζει με έναν. Πλησιάζει η ώρα. Αναγκαστικά μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε. Οποίοι κι αν έρθουν όμως πρέπει να είναι οι κατάλληλοι. Η ΑΕΚ τα έχει πάει πολύ καλά, έχει πάρει πολλά μέχρι τώρα από τις μεταγραφές και δεν πρέπει να λαθέψει τώρα στο τέλος. Το αξίζει η δουλειά του Νίκολιτς και τα παιδιά που… λατρεύει!