Ενδείξεις αμέλειας πίσω από τη μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας: Η ηλικιωμένη γυναίκα και το καντηλάκι
ΕΛΛΑΔΑ
Σαλαμίνα Φωτιά Εμπρησμός Αμέλεια

Ενδείξεις αμέλειας πίσω από τη μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας: Η ηλικιωμένη γυναίκα και το καντηλάκι

Και μαρτυρία για τη φωτιά στα Σελήνια κάνει λόγο για όχημα που κινούταν ύποπτα κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά λίγα λεπτά μετά από εκείνη στα Περιστέρια

Ενδείξεις αμέλειας πίσω από τη μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας: Η ηλικιωμένη γυναίκα και το καντηλάκι
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Ενδείξεις αμέλειας, στη μία περίπτωση, αλλά και υποψίες για εμπρησμό, στην άλλη περίπτωση, δείχνει η έρευνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα την Κυριακή, κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Ειδικότερα, στη φωτιά στα Περιστέρια, όπου βρέθηκε νεκρό το ζευγάρι των ηλικιωμένων, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι προήλθε από αμέλεια.

Κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται το σπίτι μιας γυναίκας με άνοια. Οι Αρχές εξετάζουν αν έβαλε κατά λάθος τη φωτιά από το μπαλκόνι με κάποιο καντήλι ή κάτι παρόμοιο.

Στη δεύτερη περίπτωση, στα Σελήνια, υπάρχουν υποψίες για εμπρησμό.

Η φωτιά ξεκίνησε από το πρανές δίπλα σε δρόμο. Μια γυναίκα κατέθεσε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού που έχει αναλάβει την έρευνα ότι είδε ένα μαύρο αυτοκίνητο να πηγαίνει με χαμηλή ταχύτητα και να σταματάει αριστερά στο σημείο.

Κάποιος μέσα από το όχημα πέταξε κάτι άσπρο.

Σε κάθε περίπτωση η έρευνα για τα αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη.
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