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Σαλαμίνα: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στα καμένα, σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς
Σαλαμίνα: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στα καμένα, σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς
Στο νησί βρίσκονται από το πρωί Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών
Ξεκίνησαν σήμερα (18/8) οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια της περιοχής Περιστέρια στη Σαλαμίνα, μετά τη φονική πυρκαγιά που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και δασικές εκτάσεις.
Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους στις πληγείσες κατοικίες, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις για τους κατοίκους που θα υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων.
Η διαδικασία των αυτοψιών αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η πλήρης αποτίμηση των καταστροφών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Υπενθυμίζεται ότι χθες στο νησί βρέθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, ανακοίνωσε ότι από σήμερα θα αρχίσουν να «τρέχουν» οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων.
Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους στις πληγείσες κατοικίες, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις για τους κατοίκους που θα υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων.
Η διαδικασία των αυτοψιών αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η πλήρης αποτίμηση των καταστροφών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δείτε εικόνες από τις αυτοψίες στη Σαλαμίνα:
Υπενθυμίζεται ότι χθες στο νησί βρέθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, ανακοίνωσε ότι από σήμερα θα αρχίσουν να «τρέχουν» οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων.
Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάςΤην ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται το λεγόμενο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς, κοντά στο ρέμα της οδού Ανδρομάχης, οι καταθέσεις κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί.
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