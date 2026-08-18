Παροχές αντί αυξήσεων μισθών: Γιατί οι επιχειρήσεις στρέφονται στα κουπόνια σίτισης και τα μπόνους

Οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν την αύξηση του αφορολόγητου ορίου της κάρτας σίτισης από τα 6 στα 10 ευρώ ημερησίως, στο πλαίσιο των προτάσεων για την ενίσχυση των παροχών προς τους εργαζομένους