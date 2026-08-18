Οι αποκαλύψεις για τους 5 εφήβους που σκοτώθηκαν στην Ιρλανδία: «Οδηγούν ανάποδα για τα likes», γιατί δεν τους καταδίωξαν
Εξετάζεται η σύνδεσή τους με συμμορία κλοπών, ο οδηγός δεν σταμάτησε σε έλεγχο – Στο άλλο όχημα τρεις αδελφές και ένα 7χρονο αγόρι
Οι πέντε νεαροί ταυτοποιήθηκαν σε αναρτήσεις στα social media ως Καμίλ Πουστκόφσκι, Τζο Κάρθι, Τζέρεμι Ο'Μπράιεν, Άλεξ ΜακΚάρθι και Τζακ Κένεντι.
Five teenagers who died after a car was driven the wrong way on a motorway in Co Kildare have been named locally.— The Irish News (@irish_news) August 17, 2026
Four other people were also seriously injured, including a child, after the head on crash between two-vehicles on the M9 around 3am on Sunday.
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Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στην κομητεία Κιλντέαρ, όταν η BMW, που κινούνταν προς νότο στο ρεύμα του Μ9 με κατεύθυνση προς βορρά, συγκρούστηκε μετωπικά με το Hyundai. Και οι πέντε επιβαίνοντες στην BMW σκοτώθηκαν.
Five teenage boys have been killed after the BMW they were travelling in collided head-on with another car while allegedly being driven the wrong way along the M9 in Co Kildare.— BPI News (@BPINewsOrg) August 17, 2026
The collision happened at around 03:00 on Sunday between junctions three and four near Moone.
Four… pic.twitter.com/pOoPAW2npa
Η BMW δεν ήταν κλεμμένη – Τι ερευνούν οι ΑρχέςΝεότερα στοιχεία ανατρέπουν μία από τις πρώτες πληροφορίες για την υπόθεση. Παρότι αρχικά η BMW είχε περιγραφεί ως κλεμμένη, το αυτοκίνητο δεν είχε δηλωθεί ως τέτοιο και εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε πωληθεί έναντι μετρητών σε πρόσωπο που συνδεόταν με έναν από τους νεαρούς.
Οι Αρχές ερευνούν παράλληλα τις κινήσεις της ομάδας πριν από το δυστύχημα και ενδεχόμενη σύνδεσή της με εγκληματική δραστηριότητα. Η BMW είχε εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές κοντά στην Κιλντέαρ και την Κάρλοου, ενώ διερευνώνται αναφορές για απόπειρες διαρρήξεων και κλοπών αυτοκινήτων στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας.
Οι πέντε νεαροί φορούσαν μάσκες όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο της σύγκρουσης, ενώ αναμένονται οι νεκροψίες για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών θανάτου.
Γιατί οι αστυνομικοί δεν τους καταδίωξανΟ αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπροσώπων της Garda (GRA), Τζον Τζο Ο'Κόνελ, αποκάλυψε ότι ο οδηγός της BMW είχε προηγουμένως αρνηθεί να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών.
Όταν στη συνέχεια μπήκε στο αντίθετο ρεύμα του Μ9, δόθηκε εντολή να μην καταδιωχθεί.
Έθεσε παράλληλα ζήτημα εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι «ούτε ένα μέλος της An Garda Síochána δεν είναι εκπαιδευμένο σε καταδίωξη, πόσο μάλλον στην αντιμετώπιση αυτοκινήτων που κινούνται ανάποδα». Πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί που εμπλέκονται σε καταδιώξεις μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με εσωτερικές κυρώσεις, πειθαρχικές διαδικασίες ακόμη και πιθανές ποινικές ευθύνες.
The Garda Representative Association is renewing calls for pursuit training after the fatal M9 crash in Co Kildare. John Joe O’Connell, Vice President of the GRA, said young men involved in this behaviour are “literally playing Russian roulette” with their own lives, other road… pic.twitter.com/91ns3MNQ6x— Virgin Media News (@VirginMediaNews) August 17, 2026
«Οδηγούν ανάποδα για τα likes»Ο Ο'Κόνελ έκανε επίσης λόγο για ομάδες αγοριών και νεαρών ανδρών που προσπαθούν να ξεπεράσουν η μία την άλλη ανεβάζοντας στα social media βίντεο με καταδιώξεις, περιστατικά με αστυνομικούς και επικίνδυνη οδήγηση.
Στο ίδιο φαινόμενο αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της ιρλανδικής αστυνομίας Τζάστιν Κέλι, προειδοποιώντας ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις» οδηγοί μπαίνουν ανάποδα στους αυτοκινητοδρόμους με στόχο τα likes στα social media.
The Justice Minister has criticised social media companies, saying they “need to step up to the mark” over high-speed “joyriding” videos being posted online, amid the fatal M9 crash. TikTok told Virgin Media News it has “removed all of the flagged content and banned accounts,… pic.twitter.com/K5iG4kzNKD— Virgin Media News (@VirginMediaNews) August 17, 2026
Μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εννέα άνθρωποι είχαν τραυματιστεί σε μετωπική σύγκρουση στον Μ50 του Δουβλίνου, όταν αυτοκίνητο κινήθηκε επίσης στο αντίθετο ρεύμα.
Ο Ο'Κόνελ χαρακτήρισε την πρακτική «ρωσική ρουλέτα με τη ζωή τους και με τις ζωές όλων των άλλων» και κάλεσε τους γονείς να μιλήσουν στους γιους τους για τις συνέπειες τέτοιων ενεργειών «για την πλάκα και τα κλικ».
Πήγαιναν σε οικογενειακό γάμο οι επιβάτες του άλλου αυτοκινήτουΣτο Hyundai επέβαιναν οι αδελφές Άλμα και Νίαμ Κινσέλα, περίπου 30 ετών, η μικρότερη αδελφή τους Έλα Χέντρικεν, περίπου 20 ετών, και ο επτάχρονος ανιψιός τους.
Οι τέσσερις, από την περιοχή Κάρλοου της νοτιοανατολικής Ιρλανδίας, κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου για να ταξιδέψουν στη Βρετανία και να παραστούν σε οικογενειακό γάμο.
Οι Άλμα και Νίαμ εκτιμάται ότι κάθονταν μπροστά, ενώ η Έλα και το παιδί βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα. Και οι τέσσερις παραμένουν στο νοσοκομείο, με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και την Έλα και τον επτάχρονο με σοβαρά τραύματα.
Ο πατέρας Τομ Λιτλ, από ενορία του Κάρλοου, δήλωσε ότι η οικογένεια είναι «συντετριμμένη από τη θλίψη».
«Είναι ένα τρομερό, θλιβερό γεγονός. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς τι συνέβη. Όλοι ελπίζουν ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν πλήρως», ανέφερε
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