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Φωτιά σε γεωργική έκταση στην Τροιζήνα
Φωτιά σε γεωργική έκταση στην Τροιζήνα
Πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν φτάσει στο σημείο για την κατάσβεση της Πυρκαγιάς
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε γεωργική έκταση ανάμεσα στην Τροιζήνα και τον Άγιο Γεώργιο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Δείτε φωτογραφίες:
Στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Δείτε φωτογραφίες:
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