«Δεν το είδαμε, νομίζαμε ότι βρήκαμε σε καλώδιο»: Τι κατέθεσαν οι διασωθέντες από τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα
«Δεν το είδαμε, νομίζαμε ότι βρήκαμε σε καλώδιο»: Τι κατέθεσαν οι διασωθέντες από τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα
Το διασωθέν πλήρωμα του ενός από τα εμπλεκόμενα ελικόπτερα ανέφερε στην Αστυνομία ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο - Τι είπαν για τον συντονισμό της επιχείρησης
Νέα στοιχεία για την σύγκρουση και συντριβή των δύο ελικοπτέρων, με δύο νεκρούς, στη μεγάλη φωτιά της Ψάθας έρχονται στη δημοσιότητα μετά τις καταθέσεις του πληρώματος που διασώθηκε από την μοιραία πρόσκρουση.
Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, οι δύο διασωθέντες σε καταθέσεις τους στην Αστυνομία, ανέφεραν σχετικά με τη στιγμή της σύγκρουσης ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο, δεν είδαν ότι χτυπήσανε και μάλιστα, όπως λένε, θεώρησαν ότι οι αναταράξεις από την πρόσκρουση οφείλονταν σε κάποιο καλώδιο ηλεκτροδότησης στο οποία πίστευαν ότι βρήκαν.
Όσον αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει με το ποιος συντόνιζε τα εναέρια μέσα τη στιγμή που συνέβη το μοιραίο, το πλήρωμα τόνισε ότι εντολές έπαιρνε από τη ΦΛΟΓΑ, που είναι η κωδική ονομασία για τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής που συντόνιζε από το έδαφος τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν.
Δείτε βίντεο
Μάλιστα, όπως επίσης κατέθεσε το διασωθέν πλήρωμα, είχαν εντολή να κάνουν ρίψη μετά από άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο που επιχειρούσε εκείνη την ώρα, χωρίς να γνωρίζουν ότι υπήρχε και τρίτο ελικόπτερο, αυτό που τελικά συνετρίβη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την έρευνα της Αστυνομίας έχει προκύψει ότι ο επίγειος συντονιστής των εναέριων μέσων είχε αποχωρήσει 15 λεπτά πριν την πρόσκρουση λόγω αναζωπύρωσης και τον συντονισμό είχε αναλάβει από αέρος αξιωματικός που όμως βρισκόταν εκείνη την ώρα στα Βίλια.
Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, οι δύο διασωθέντες σε καταθέσεις τους στην Αστυνομία, ανέφεραν σχετικά με τη στιγμή της σύγκρουσης ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο, δεν είδαν ότι χτυπήσανε και μάλιστα, όπως λένε, θεώρησαν ότι οι αναταράξεις από την πρόσκρουση οφείλονταν σε κάποιο καλώδιο ηλεκτροδότησης στο οποία πίστευαν ότι βρήκαν.
Όσον αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει με το ποιος συντόνιζε τα εναέρια μέσα τη στιγμή που συνέβη το μοιραίο, το πλήρωμα τόνισε ότι εντολές έπαιρνε από τη ΦΛΟΓΑ, που είναι η κωδική ονομασία για τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής που συντόνιζε από το έδαφος τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν.
Δείτε βίντεο
Μάλιστα, όπως επίσης κατέθεσε το διασωθέν πλήρωμα, είχαν εντολή να κάνουν ρίψη μετά από άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο που επιχειρούσε εκείνη την ώρα, χωρίς να γνωρίζουν ότι υπήρχε και τρίτο ελικόπτερο, αυτό που τελικά συνετρίβη.
Tο μοιραίο 15λεπτο
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την έρευνα της Αστυνομίας έχει προκύψει ότι ο επίγειος συντονιστής των εναέριων μέσων είχε αποχωρήσει 15 λεπτά πριν την πρόσκρουση λόγω αναζωπύρωσης και τον συντονισμό είχε αναλάβει από αέρος αξιωματικός που όμως βρισκόταν εκείνη την ώρα στα Βίλια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα