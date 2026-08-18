ΑΑΔΕ: Ακίνητα από 1.000 ευρώ στο σφυρί, τα «φιλέτα» σε Μύκονο, Μαρούσι, Χανιά και Χαλκιδική

Αγροτεμάχια στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου, οικόπεδο στο Μαρούσι, πολυώροφο κτίριο στον Νέο Κόσμο, ακίνητα στα Χανιά και μεγάλες εκτάσεις στη Χαλκιδική στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς – Πού βρίσκονται, πότε βγαίνουν και από ποιες τιμές ξεκινούν