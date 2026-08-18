Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν το ανεπίσημο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Φρουρών της Επανάστασης

Διαμεσολαβητής είναι ο πρόεδρος του Ιρακινού Κουρδιστάν, ο οποίος έχει συναντηθεί με τον επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών - Ανησυχία μετά την επίθεση που πραγματοποιήσαν ιρανικά drones στο γραφείο του

Φρουρών της Επανάστασης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ύπαρξης ανεπίσημων διαύλων επικοινωνίας με την Τεχεράνη, υψηλόβαθμες κουρδικές πηγές στο Ιράκ υποστηρίζουν ότι μηνύματα πράγματι μεταφέρονται μεταξύ των δύο πλευρών, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της Περιφέρειας του Κουρδιστάν, Νετσιρβάν Μπαρζανί.



Πηγές προσκείμενες στην προεδρία της Περιφέρειας του Κουρδιστάν ανέφεραν στο Al Arabiya/Al Hadath ότι ο Μπαρζανί άρχισε να διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από τις αρχές Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.







Ο πρόεδρος της Περιφέρειας του Κουρδιστάν φέρεται έκτοτε να έχει πραγματοποιήσει επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν, με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης.



Οι δύο συναντήσεις με τον διοικητή της Δύναμης Κουντς Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επαφές του Μπαρζανί με τον Ισμαΐλ Καανί, διοικητή της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.



Βαγδάτη, μία τον Ιούλιο και μία στις αρχές Αυγούστου.



Κατά τις συναντήσεις αυτές, ο Μπαρζανί φέρεται να μετέφερε ανεπίσημα μηνύματα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.



Οι συγκεκριμένες επαφές πραγματοποιούνται υπό καθεστώς μεγάλης μυστικότητας. Κουρδική πηγή υποστήριξε, μάλιστα, ότι η διαμεσολάβηση έχει συμβάλει και στον περιορισμό των ιρανικών επιθέσεων εναντίον στόχων στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν.



Κλείσιμο Ανησυχία μετά τις επιθέσεις με drones Νέα δεδομένα δημιουργούν, ωστόσο,



Ιρακινή κουρδική πηγή εκτίμησε ότι η επίθεση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τον μεσολαβητικό ρόλο του Μπαρζανί και τις προσπάθειες διατήρησης των ανεπίσημων διαύλων μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.



Μεσολάβηση και μεταξύ Βαγδάτης και Δαμασκού Ο ρόλος του Μπαρζανί δεν περιορίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν. Ο Κούρδος ηγέτης έχει αναλάβει παράλληλα διαμεσολαβητική προσπάθεια μεταξύ Βαγδάτης και Δαμασκού, η οποία φέρεται να έχει και την υποστήριξη της Ουάσινγκτον.



Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο επισκέφθηκε τη συριακή πρωτεύουσα και είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάραα, με επίκεντρο την οικονομία και την περιφερειακή ασφάλεια.



Παρά τη διάψευση τωνστις δηλώσεις τουπερί ύπαρξης ανεπίσημων διαύλων επικοινωνίας με την Τεχεράνη, υψηλόβαθμες κουρδικές πηγές στο Ιράκ υποστηρίζουν ότι μηνύματα πράγματι μεταφέρονται μεταξύ των δύο πλευρών, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της Περιφέρειας του Κουρδιστάν,Πηγές προσκείμενες στην προεδρία της Περιφέρειας του Κουρδιστάν ανέφεραν στοότι ο Μπαρζανί άρχισε να διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από τις αρχές Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απευθείας επικοινωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.Ο πρόεδρος της Περιφέρειας του Κουρδιστάν φέρεται έκτοτε να έχει πραγματοποιήσει επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν, με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επαφές του Μπαρζανί με τονδιοικητή της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν δύο φορές στη, μία τον Ιούλιο και μία στις αρχές Αυγούστου.Κατά τις συναντήσεις αυτές, ο Μπαρζανί φέρεται να μετέφερε ανεπίσημα μηνύματα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.Οι συγκεκριμένες επαφές πραγματοποιούνται υπό καθεστώς μεγάλης μυστικότητας. Κουρδική πηγή υποστήριξε, μάλιστα, ότι η διαμεσολάβηση έχει συμβάλει και στον περιορισμό των ιρανικών επιθέσεων εναντίον στόχων στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν.Νέα δεδομένα δημιουργούν, ωστόσο, οι επιθέσεις με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που σημειώθηκαν τη Δευτέρα εναντίον του ιδιωτικού γραφείου του πρωθυπουργού της Περιφέρειας του Κουρδιστάν και εγκαταστάσεων της υπηρεσίας ασφαλείας Parastin.Ιρακινή κουρδική πηγή εκτίμησε ότι η επίθεση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τον μεσολαβητικό ρόλο του Μπαρζανί και τις προσπάθειες διατήρησης των ανεπίσημων διαύλων μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.Ο ρόλος του Μπαρζανί δεν περιορίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν. Ο Κούρδος ηγέτης έχει αναλάβει παράλληλα διαμεσολαβητική προσπάθεια μεταξύ Βαγδάτης και Δαμασκού, η οποία φέρεται να έχει και την υποστήριξη της Ουάσινγκτον.Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο επισκέφθηκε τη συριακή πρωτεύουσα και είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίαςμε επίκεντρο την οικονομία και την περιφερειακή ασφάλεια.

Οι επαφές αυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποσκοπούν επίσης στην προετοιμασία επίσημης επίσκεψης του Ιρακινού πρωθυπουργού στη Συρία πριν από το τέλος του έτους.



Τι είχε αποκαλύψει ο Τραμπ Το θέμα των παρασκηνιακών επαφών ήρθε στο προσκήνιο μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε επικοινωνία με την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης μέσω ανεπίσημων διαύλων.



Τη Δευτέρα, το Axios είχε μεταδώσει, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές, ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δημιουργήσει μήνες πριν μυστικό κανάλι επικοινωνίας με την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης. Η κίνηση αυτή φέρεται να έγινε όταν στην Ουάσινγκτον άρχισαν να υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι επίσημοι Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν τη δυνατότητα να λάβουν δεσμευτικές αποφάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.



Τρεις πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών ανέφεραν ότι η αμερικανική κυβέρνηση επέλεξε τον Νετσιρβάν Μπαρζανί ως μυστικό μεσολαβητή, λόγω των στενών σχέσεων και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στην Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης.