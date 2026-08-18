Χρηματιστήριο: Διορθώνει από τα πολυετή ρεκόρ – Διατηρείται πάνω από τις 2.600 μονάδες
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Χρηματιστήριο Αθηνών Γενικός Δείκτης

Χρηματιστήριο: Διορθώνει από τα πολυετή ρεκόρ – Διατηρείται πάνω από τις 2.600 μονάδες

Εισαγόμενες πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα - Επιλεκτικές τοποθετήσεις σε τράπεζες και ενέργεια

Χρηματιστήριο: Διορθώνει από τα πολυετή ρεκόρ – Διατηρείται πάνω από τις 2.600 μονάδες
Αριστοτέλης Παππάς
Σε κατοχύρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών τους προχωρούν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διορθώνει από τα υψηλά 17ετίας που έπιασε χθες, αλλά διατηρείται πάνω από το ορόσημο των 2.600 μονάδων. Παράλληλα, το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία. Η ένταση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί εκ νέου τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, ωθώντας παράλληλα ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (18/8) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,56% και διαπραγματεύεται στις 2.615,20 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.614,12 (χαμηλό ημέρας) και των 2.624,96 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων, εξέλιξη που πιέζει προς τα πάνω τις αποδόσεις ακόμα και των τίτλων μεγάλης διάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι πωλητές έχουν τον πρώτο λόγο στα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια. Παρά τις εξωτερικές πιέσεις και τις κινήσεις αφομοίωσης κερδών (profit taking), οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πωλήσεις μπορούν να αντισταθμιστούν από νέες επιλεκτικές αγοραστικές τοποθετήσεις.

Η δομή της αγοράς στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Οι τραπεζικές μετοχές διατηρούν τον ηγετικό τους ρόλο, αποτελώντας τον κύριο εκφραστή της επενδυτικής εμπιστοσύνης και τον βασικό καταλύτη για τη διακράτηση των επιπέδων της αγοράς. Οι μετοχές του κλάδου της ενέργειας λειτουργούν ως ισχυρός δευτερεύων πυλώνας στήριξης, προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω των εξελίξεων στην ενεργειακή αγορά.

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Αριστοτέλης Παππάς
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