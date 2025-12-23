Μια εξεταστική για γέλιο και για κλάματα

Φροντίζουν οι βουλευτές μας. Και δεν σταματούν μπροστά σε τίποτα. Ούτε υπουργός δεν τους σταματά. Τον έκαναν τον Σκέρτσο τρία ψιλά. Γιατί κύριε πώς πας στο σπίτι κάποιου που δεν γνωρίζεις; Αμείλικτη η Μιλένα δεν τον άφηνε να πάρει ανάσα. Κι όταν τόλμησε να την ρωτήσει αν δεν της έχει τύχει σε περιοδεία να τους καλέσουν τοπικοί παράγοντες σπίτι τους χωρίς αναγκαστικά να γνωρίζονται, του έκοψε τη φόρα με τη μία.-Δεν είστε εδώ για να ρωτάτε κύριε!Το έχει πάρει χούι η Μιλένα με τις ερωτήσεις. Όλους τους βάζει στη θέση τους. Όπως με εκείνον τον δύσμοιρο τον δημοσιογράφο ο οποίος τόλμησε να της κάνει την ερώτηση παγίδα. Άκου αν συμφωνεί με το κλείσιμο των δρόμων; Τι σε νοιάζει εσένα; Προφανώς θα την μπέρδεψε με την υπουργό του ΠΑΣΟΚ το 2010 τότε που θα έκαναν διάλογο με τους αγρότες μόνο αν άνοιγαν τους δρόμους. Αν και ο τρόπος της εμένα μου θύμισε κάτι αμερικάνικα δικαστικά σίριαλ. Να δείτε που θα βλέπει πολύ τηλεόραση. Τη δουλειά πάντως την έκανε. Πήρε τις ατάκες το βράδυ ο Βουλαρίνος, έκοψε τη μισή απάντηση του Σκέρτσου, τον εμφάνισε σαν κάποιον τρελό που μπαίνει σε ξένα σπίτια.Μπροστά σε αυτά ακόμα και το σόου της Ζωής μου φάνηκε άνοστο. Πέταξε κάτι για διαπλοκή και τη σύζυγο του Σκέρτσου, απάντησε αυτός ότι είναι συκοφαντίες και όταν η Αυγή είχε γράψει για το ίδιο θέμα βγήκε ύστερα και ζήτησε συγγνώμη. Άντε όμως εσύ που δεν διαβάζεις και δεν κρατάς αρχείο την Αυγή να καταλάβεις τι έγινε και ποιος είχε δίκιο. Τη δουλειά της την έκανε όμως, πώς νομίζετε ότι εκτοξεύτηκε πρώτη σε δημοτικότητα στις δημοσκοπήσεις; Αν και το βλέπω, αυτή θα την πάθει από την Καρυστιανού. Έχουν μαζευτεί πολλοί διεκδικητές του αντισυστημισμού τον τελευταίο καιρό.Και καλά ο Σκέρτσος, υπουργός είναι, μπορεί να τα αντέξει, πάει με το επάγγελμα όπως λένε. Με τους υπόλοιπους τι ακριβώς γίνεται στην εξεταστική; Ακόμα και κατηγορούμενοι να ήταν θα είχαν κάποια δικαιώματα. Τον ανακριτή να είχαν απέναντι τους θα τους αντιμετώπιζε με περισσότερο σεβασμό. Θα μου πείτε ένοχοι είναι, ας πρόσεχαν. Αυτό όμως δεν θα το αποφασίσουμε ούτε εμείς ούτε και οι βουλευτές της εξεταστικής. Γιατί το μόνο που προσπαθούν ορισμένοι είναι να τους εξευτελίσουν. Ειρωνείες, προσβλητικές αναφορές, διακοπές, ενδιαφέρονται μονάχα για τις εντυπώσεις και να βγουν τα πλάνα για τα δελτία ειδήσεων. Το πετυχαίνουν πάντως. Γιατί έτσι αρέσει και σ εμάς. Όλους να τους ξεφτιλίζουμε. Δίκιο άδικο αυτά είναι λεπτομέρειες. Υπήρχε ένα τραγουδάκι τη δεκαετία του 80 για κάποιον που χαιρόταν να παρακολουθεί δίκες, να βλέπει τους κατηγορούμενους να τρέμουν μπροστά στους δικαστές. Πόσο επίκαιρο.Κι από πάνω φυσικά και το ξεκατίνιασμα. Ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη, ο Φραπές, ο Χασάπης κι η παιδούλα ετών 38. Το ζήτημα είναι σε ποιον θα κολλήσει η ρετσινιά για τη διαφθορά. Όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άλλη σκασίλα δεν είχαν. Τον θέλουν οι αγρότες ζωντανό για κατανοητούς και μη κατονομαζόμενους λόγους; Ε, τότε τον θέλει και η αντιπολίτευση. Ακόμα και το ΠΑΣΟΚ το οποίο καταψήφισε τη μόνη λογική πρόταση, αυτή που επιτρέπει δηλαδή να γίνει και φέτος η καταβολή των χρημάτων στους αγρότες. Την υπαγωγή δηλαδή του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία αποδεδειγμένα λειτουργεί αποτελεσματικά. Γι αυτό σας λέω από θέαμα καλά πάμε. Ο λογαριασμός, ως συνήθως, αργότερα. Και θα είναι φουσκωμένος.