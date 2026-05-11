Ο Λευκός Οίκος προσκαλεί τον Έλον Μασκ και τον Τιμ Κουκ στο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα
Η Κίνα ανακοίνωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη από τις 13 έως τις 15 Μαΐου
Ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε τον Έλον Μασκ της Tesla και τον Τιμ Κουκ της Apple να συνοδεύσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα αυτήν την εβδομάδα, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
Ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs Group, ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup και η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ της Meta Platform είναι επίσης μεταξύ των προσώπων που έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στην αποστολή του Αμερικανού προέδρου για τη Σύνοδό του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Η ομάδα των περισσότερων από 12 κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων θα ακολουθήσει τον Τραμπ σε μια επίσκεψη η οποία, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει, θα «ξεκλειδώσει» μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών με το Πεκίνο, αναφέρει το δημοσίευμα.
Οι εταιρείες δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αιτήματα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.
Η Κίνα ανακοίνωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη από τη 13η έως τη 15η Μαΐου, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
BREAKING: The White House is inviting Elon Musk and Tim Cook to join President Trump on his trip to China this week.— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 11, 2026
Executives from Boeing, Goldman Sachs, Blackstone, BlackRock, Citigroup and Meta have also been invited.
Trump hopes to unlock a "series of business deals" with…
