Οι Ολυμπιακοί βαρέθηκαν τα λόγια

Το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play offs χάθηκε για τον Ολυμπιακό, όπως χάθηκαν φέτος και τα ματς με Παναθηναϊκό (πρωτάθλημα) και ΠΑΟΚ (κύπελλο)

Οι αντίπαλοι έβαλαν γκολ νωρίς και η ομάδα του Πειραιά, ήταν ανήμπορη να αντιδράσει. Η φετινή σεζόν επίσης, βρήκε τους «ερυθρόλευκους» μετά από 56 χρόνια, να δίνουν τρια σερί ματς στο σπίτι τους και να μην βάζουν γκολ. Οι αποτυχίες δεν έχουν έρθει μόνο με τους μεγάλους αντιπάλους. Υπήρξαν και ομάδες χαμηλότερου βεληνεκούς που αμύνθηκαν στο «Καραϊσκάκης», έκαναν την δουλειά τους και έφυγαν αλώβητες. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, πραγματικά αντέχει την απώλεια ενός πρωταθλήματος. Η ομάδα έχει 48 είναι πάρα πολύ μακριά από όλους τους άλλους. Ναι, όσοι στηρίζουν αυτό το σωματείο θέλουν να κατακτούν τα πάντα. Άλλωστε είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που πάντα όταν ξεκινάει την σεζόν, σε όποια κατάσταση βρίσκεται, λέει πάντα ότι πάει για τον τίτλο. Ούτε «χτίζουμε και βλέπουμε», ούτε «ταξιδεύουμε και όπου βγει». Ο Ολυμπιακός πάντα, από την ίδρυσή του ξεκινάει και λέει «στόχος το πρωτάθλημα». Αν δεν κατακτηθεί, δεν κατακτήθηκε. Πάνε για το επόμενο. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αυτό το αντέχουν. Αν όμως υπάρχει κάτι που δεν αντέχουν και έχουν δίκιο, είναι η χάλια εικόνα χωρίς την παραμικρή βελτίωση πάνω στο χορτάρι από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και κυρίως, τα λόγια, το μπλα- μπλα. Κάθε φορά μετά τις γκέλες, Μεντιλίμπαρ και παίκτες έλεγαν ότι «πάει αυτό πέρασε, τώρα αλλαγή εικόνας και νίκες». Το είπαν, το ξαναείπαν. Καμία εικόνα δεν άλλαξαν. Νίκες δεν ήρθαν. Και οι φίλοι της ομάδας βαρέθηκαν τα λόγια. Δεν έχουν πρόβλημα να μην ακούσουν και ξανά δηλώσεις φέτος. Τόσο απλά. Το ταμείο για όλους θα γίνει στο φινάλε. Αυτό ισχύει σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα κλάμπ, σε όλο τον πλανήτη. Τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια για τον Ολυμπιακό είναι άγνωστο πως θα τον βρουν. Κανείς φίλος της ομάδας δεν μπορεί να πιστέψει όσα λόγια και να ακούσει και έχει δίκιο. Η εικόνα είναι αυτή που μετράει. Η απαίτηση πλέον είναι πάρα- πάρα πολύ απλή: Κανονικό ποδόσφαιρο, αντάξιο της φανέλας και της ιστορίας του σωματείου. Τίποτα λιγότερο…

10.04.2026, 16:25