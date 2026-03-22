Πολλές σέντρες, πολλές τελικές, κανένα γκολ, όλα ανοιχτά!

Ο τρίτος τερματοφύλακας των Λαρισαίων, ο Θοδωρής Βενετικίδης ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης (στο ντεμπούτο του παρακαλώ) και ουσιαστικά αυτός που έφραξε τον δρόμο των παικτών του Μεντιλίμπαρ για ένα γκολ. Ήταν επίτευγμα για τους Θεσσαλούς ο βαθμός της ισοπαλίας, από την άλλη ο Ολυμπιακός μπαίνει με προβληματισμό στα play offs. Προβληματισμό όσον αφορά στο σκοράρισμα, γιατί φάσεις έκαναν αβέρτα- κουβέρτα. Αν όμως δεν βάλεις γκολ…Την ώρα που ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είχαν σκοράρει με το «καλημέρα» των αγώνων τους, ο Ολυμπιακός έψαχνε να βρει τρόπους για να βλάψει την άμυνα των Θεσσαλών. Εύκολο δεν ήταν, όσο και να είχαν την κατοχή οι πρωταθλητές όσο και να έφερναν το τόπι στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή, στόχο δεν έβρισκαν. Ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τον Ταρέμι στην κορυφή, με κεντρικά χαφ Σιπιόνι- Μουζακίτη και μπροστά από αυτούς την τριάδα Ποντένσε- Τσικίνιο- Ζέλσον. Η μπάλα στα πλάγια και από εκεί γεμίσματα. Πολλές φορές ίδιο το έργο. Αν έρθει βέβαια ένα γκολ, μετά γίνονται όλα πιο εύκολα. Αν δεν έρθει, οι σέντρες εκνευρίζουν και η άμυνα που τις δέχεται, όσο τις αναχαιτίζει αποκτά και ψυχολογία. Κάπως έτσι κύλησε το 45λεπτο. Ο Ποντένσε και ο Ζέλσον ήταν ιδιαιτέρως κινητικοί αλλά την μεγάλη φάση ο Ολυμπιακός δεν την έκανε και ήταν απαραίτητο ενόψει δευτέρου μέρους οι «ερυθρόλευκοι» να σκεφτούν καλύτερα.Ο Ολυμπιακός είχε 18 σουτ, η Λάρισα κανένα στο ημίχρονο. Όμως οι βαθμοί παρέμεναν μοιρασμένοι. Ο Σάββας Παντελίδης που μόλις πήγε στον κάμπο βελτίωσε την εικόνα της ΑΕΛ, έχει ένα μίνι- χάρισμα να δυσκολεύει πάντα τους Πειραιώτες. Η κανονική περίοδος της σεζόν άνοιξε με Ολυμπιακός- Παντελίδης (Αστέρα Τρίπολης) και έκλεισε με Ολυμπιακός- Παντελίδης (ΑΕΛ). Στο ματς με τους Αρκάδες την λύση την έδωσε στο 93’, ένα σουτ του Γιαζίτσι. Αυτή την φορά λύση δεν υπήρχε…Στο 55’ ο Ταρέμι είχε μια σούπερ ευκαιρία, αλλά το πλασέ του, βρήκε στο παπούτσι του αντίπαλου πορτιέρε. Ο Βενετικίδης εβγαλε και ένα σούπερ ψηλοκρεμαστό του Ποντένσε. Ανάμεσα σε αυτές τις δυο φάσεις έχασε η ΑΕΛ την πρώτη ευκαιρία της με τον Μασόν, αφού ο Τζολάκης είπε «όχι». Με την συμπλήρωση μιας ώρας ο Μεντιλιμπαρ έβαλε τον Ελ Κααμπί δίπλα στον Ταρέμι και τον Ροντινέι αντί του Κοστίνια. Η επιχείρηση «επιθετικότητα» είχε ξεκινήσει. Για άλλη μια φορά η ομάδα έτρεχε να προλάβει, έχοντας χάσει το μισό παιχνίδι. Ο ρυθμός είχε ανέβει, η πίεση του Ολυμπιακού το ίδιο. Γκολ όμως δεν μπήκε. Η κατοχή 65- 35 , οι τελικές 34- 2, οι εντός στόχου 7- 2, οι σέντρες ξανά πολλές, τα κόρνερ 10- 0 και ένα δοκάρι. Όλα αυτά δεν έφεραν όμως το παραμικρό χαμόγελο στο «Καραϊσκάκης». Η γκέλα έγινε, όμως δεν θεωρώ ότι έχει μεγάλη σχέση με το τι θα γίνει στα play offs. Η διαφορά με την πρωτοπόρο ΑΕΚ είναι μικρή και οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι μικρή ομάδα για να την υποτιμήσεις, ακόμα και αν τον τελευταίο καιρό βάζουν γκολ με… αίτηση ή δεν βάζουν. Απλά τα πεταμένα ημίχρονα και η εμμονική συμπεριφορά της σέντρας όταν δεν χρειάζεται, έχουν δημιουργήσει έντονη ανασφάλεια στον κόσμο. Αυτή την ανασφάλεια η ίδια η ομάδα μπορεί να την διώξει. Κανείς άλλος…