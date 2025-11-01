Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε με δέκα, με γκολάρες και με τάκλιν- θανάτου

Έγιναν τόσα πολλά… Κυρίως στο δεύτερο μέρος. Γιατί στο πρώτο εδώ που τα λέμε και οι δυο μονομάχοι, δεν ενθουσίασαν. Πέρασαν και οι δυο, 48 λεπτά χωρίς σημάδι στο τέρμα. Και από τους δυο. Κάθε φορά που πατούσαν περιοχή, κάτι γινόταν. Λάθος σκέψη, αργή αντίδραση, κακή επιλογή.Ο Μεντιλίμπαρ είχε καιρό να δει πεταμένο πρώτο μέρος και αυτή την φορά έγινε κόντρα σε ομάδα που έχει ποδοσφαιριστές ποιότητας. Σε αυτό το σημείο πάντως για να πω την γνώμη μου, πιστεύω ότι δίκαια ο Ολυμπιακός ζητάει πέναλτι στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου αφού ο Αλβάρο τράβηξε για τα καλά την φανέλα του Ταρέμι μέσα στην περιοχή του Αθανασιάδη και τον έβγαλε εκτός ισορροπίας. Ένα πέναλτι που δεν το πήρε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, αλλά το έκανε αργότερα, όταν το σκορ ήταν ήδη 2- 0. Και εκεί άλλαξαν πολλά…Όμως ας μην βιαζόμαστε. Πάμε πρώτα στο μίνι- ξέσπασμα. Γιατί τέτοιο ήταν για τους «ερυθρόλευκους» ειδικά από την στιγμή που οι «κίτρινοι» σε μια κομβική φάση έχασαν τον προσανατολισμό τους. Έτσι το γήπεδο έγινε… αεροδρόμιο για τον Ποντένσε , ο Ολυμπιακός έβγαλε μια εξαιρετική επίθεση και ο Πορτογαλός δεν συγχώρεσε! Μέχρι να φωνάξει ο Χιμένεθ και να νοικοκυρευτεί ο Άρης, ο Ταρέμι είχε φροντίσει να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του. Βέβαια πιο πριν είχε προηγηθεί ένα τάκλιν σωτήριο από τον Κοστίνια πιο διόρθωσε λάθος του Μουζακίτη. Με το σκορ 2- 0 όλοι περίμεναν το ήρεμο φινάλε. Ο ξενοδόχος όμως που υπολόγισαν χωρίς αυτόν, ήταν ο Μάνσα. Στο 71’κόκκινη για το μαρκάρισμα στον Σούντμπεργκ και πέναλτι- γκολ από τον Μορόν.Ο Άρης κανά στο ματς και ο Μεντιλίμπαρ εκεί που είχε ήδη αρχίσει τις αλλαγές και τους υπολογισμούς για τον «τελικό» με την Αϊντχόβεν έπρεπε να ξαναμπεί σε mood Άρη στο 100%. Και το έκανε ο Βάσκος με Πιρόλα αλλά και Ζέλσον στην θέση του Ταρέμι. Ο Ολυμπιακός δεν κώλωσε. Μέσα στο γήπεδό του ήταν δύσκολο να γίνει μια ομάδα που στωικά θα έπαιζε με τον χρόνο. Έκανε τις φάσεις του, αλλά και ο Άρης είχε τις δικές του. Ο Αλφαρέλα σούταρε αλλά ο Τζολάκης ήταν εκεί. Ο Παναγίδης έκανε το ίδιο και ο Ροντινέι όπως είχε πράξει και ο Κοστίνια με τάκλιν έσωσε την κατάσταση.Κατακτήθηκαν άλλοι τρεις βαθμοί. Αυτό ήταν το σημαντικότερο. Ο Μάνσα κατάλαβε ότι έχει πολλά να μάθει και ο Ολυμπιακοί λογικά πείστηκαν ότι ο νεαρός θα πρέπει να σκέφτεται πιο ώριμα σε κομβικές φάσεις. Ο Τζολάκης ήταν εξαιρετικός και την είχε ανάγκη την εμφάνιση αυτή, λογικά Σιπιόνι- Ντάνι Γκαρσία θα ξεκινήσουν με την Αϊντχόβεν αν αναλογιστούμε τις αλλαγές του προπονητή τους.Ο Άρης ήταν βελτιωμένος συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν του, αλλά όταν παίζεις στο «Καραϊσκάκης» είσαι και πιο άνετος, από την στιγμή που ξέρεις ότι αν έχεις μια ήρεμη ήττα , δεν θα σου πουν και πολλά. Με παίκτη παραπάνω οι Θεσσαλονικείς τις είχαν τις ευκαιρίες τους. Ο Ολυμπιακός έχει κάθε δικαίωμα τώρα να αφοσιωθεί στην αναμέτρηση με τους Ολλανδούς, αφού μετά την ισοπαλία με την Πάφο και τις δυο ήττες σε Λονδίνο, Βαρκελώνη, αναζητούνται βαθμοί στον μαραθώνιο της κορυφαίας διοργάνωσης της ηπείρου μας.