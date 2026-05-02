Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Αντιδρά μετά από 17 ημέρες νοσηλείας ο Γιώργος Μυλωνάκης, τον επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός
Αντιδρά μετά από 17 ημέρες νοσηλείας ο Γιώργος Μυλωνάκης, τον επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός
Οι θεραποντες ιατροί κατέγραψαν οπτικές και κινητικές αντιδράσεις
Αντιδράσεις κατέγραψαν οι θεράποντες γιατροί του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και 17 ημέρες στον «Ευαγγελισμό» μετά το ανεύρυσμα που υπέστη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεραποντες ιατροί κατέγραψαν κάποιες αντιδράσεις, όπως οπτικές και κινητικές.
Θεωρείται ότι είναι θετικό -αν και πρώιμο- σημάδι για την κατάσταση της υγείας του.
Η διαδικασία της διακοπής των φαρμάκων της καταστολής έχει ολοκληρωθεί πριν από 10 ημέρες, αλλά ο ασθενής δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι σήμερα, Σάββατο, τον επισκέφτηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεραποντες ιατροί κατέγραψαν κάποιες αντιδράσεις, όπως οπτικές και κινητικές.
Θεωρείται ότι είναι θετικό -αν και πρώιμο- σημάδι για την κατάσταση της υγείας του.
Η διαδικασία της διακοπής των φαρμάκων της καταστολής έχει ολοκληρωθεί πριν από 10 ημέρες, αλλά ο ασθενής δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι σήμερα, Σάββατο, τον επισκέφτηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα