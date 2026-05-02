Άγριο έγκλημα στην Κολομβία: Σκότωσαν και διαμέλισαν Εβραίο που είχε πάει στη Μπογκοτά να βρει σύζυγο

Ο άτυχος Ναχούμε Ισραήλ Έμπερ, 51 ετών ήταν από τη Νέα Υόρκη και η σορός του βρέθηκε τεμαχισμένη μέσα σε ντουλάπα - Οι αρχές αποδίδουν το αποτρόπαιο έγκλημα σε επίθεση συμμοριών που ληστεύουν και σκοτώνουν τουρίστες

Ναχούμε Ισραήλ Έμπερ, 51 ετών, μέλος της Χασιδικής κοινότητας Μπελζ στο Μπόρο Παρκ του Μπρούκλιν, βρέθηκε νεκρός και τεμαχισμένος μέσα σε μια αίματα γεμάτη ντουλάπα σε έναν δρόμο της



Ο Ναχούμε Έμπερ είχε ταξιδέψει στην Κολομβία με σκοπό να συναντήσει πιθανή σύζυγο από τη Χασιδική κοινότητα της Μπογκοτά, με την ελπίδα να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Όμως, η επίσκεψή του έμελλε να καταλήξει σε τραγωδία.



Η αναζήτηση και το τελευταίο ίχνος του Έμπερ Η οικογένεια και οι φίλοι του άρχισαν να ανησυχούν όταν ο Ναχούμε έπαψε να απαντά στις κλήσεις τους και οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για να τον εντοπίσουν. Η τελευταία φορά που καταγράφηκε ήταν σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου φαίνεται να βγαίνει από το Airbnb του στην πρωτεύουσα της Κολομβίας γύρω στις 9 το βράδυ της 21ης Απριλίου. Από εκεί και πέρα, τα ίχνη του χάθηκαν και δεν έδωσε κανένα σημάδι ζωής.











Οι πρώτες εκτιμήσεις και το αδιευκρίνιστο κίνητρο Αρχικά, οι Αρχές και τα μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας, μπερδεύοντας τον Έμπερ με ραβίνο, έκαναν δημοσιεύματα που παρέπεμπαν σε λάθος ταυτότητα. Σύμφωνα με φίλους του, όμως, ο Ναχούμε ήταν κατασκευαστής και υδραυλικός και είχε ταξιδέψει στην Κολομβία για να συναντήσει μια γυναίκα από την Μπογκοτά, με την οποία φέρεται να είχε σχέση.



Αν και η αστυνομία δεν έχει προσδιορίσει ακόμα το ακριβές κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, πιστεύεται ότι ο Έμπερ μπορεί να ήταν θύμα συμμοριών που επιτίθενται σε τουρίστες για να τους ληστέψουν, κλέβοντας τα πολύτιμα αντικείμενά τους και ίσως και την ταυτότητά τους. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο της ληστείας, δεδομένων των συνθηκών του εγκλήματος.



Η απώλεια για την οικογένεια και την κοινότητα Οι φίλοι του Ναχούμε περιγράφουν τον άνδρα ως έναν άνθρωπο με μεγάλη καρδιά και πάντοτε θετική στάση. «Ήταν πάντα ευγενικός, πάντα με χαμόγελο», είπε ο Ντρέσντερ, προσθέτοντας ότι ο Έμπερ «θα έκανε τα πάντα για να δει το καλό σε κάθε κατάσταση, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές». Η τραγωδία της αναπάντεχης απώλειας αυτού του ανθρώπου έχει σοκάρει την κοινότητα.



Οι τελευταίες διαδικασίες και η πίεση προς τις Αρχές της Κολομβίας Η οικογένεια του Έμπερ βρίσκεται τώρα σε διαδικασία για να μεταφέρει τη σορό του στο Ισραήλ, όπου αναμένεται να ταφεί σύμφωνα με τις θρησκευτικές του παραδόσεις. Παράλληλα, πιέζουν τις Κολομβιανές Αρχές να μην πραγματοποιήσουν αυτοψία στο σώμα του λόγω των θρησκευτικών περιορισμών τους.



Η σοκαριστική αυτή ιστορία έχει προκαλέσει αναστάτωση και προβληματισμό στην κοινότητα του Μπόρο Παρκ και σε άλλες περιοχές, καθώς το τραγικό τέλος ενός άνδρα που ταξίδεψε για να βρει την αγάπη του φέρνει στο προσκήνιο τα επικίνδυνα φαινόμενα των συμμοριών που στόχο έχουν τουρίστες και ξένους επισκέπτες.



Συγκλονισμένη η κοινότητα και έκκληση για δικαιοσύνη Η οικογένεια και οι φίλοι του Έμπερ ζητούν δικαιοσύνη και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος, με την ελπίδα ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η κοινότητα του Μπόρο Παρκ, που συνδέεται στενά με τον Έμπερ, είναι συντετριμμένη από την απώλεια και αναμένει να δει τις Αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαλευκάνουν την υπόθεση.