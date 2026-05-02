«Φάμπρικα» τηλεφωνικών απατών στα Χανιά: Στόχευαν και «ξάφριζαν» ηλικιωμένους, πόζαραν με λεφτά και κλοπιμαία - Τα ντοκουμέντα της δράσης τους
Προσποιούνταν είτε τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, είτε λογιστές, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα - Τρεις συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες.
Ειδικότερα, η δράση του κυκλώματος προσδιορίζεται χρονικά από τις 16 Απριλίου και εκτεινόταν στις περιοχές των Χανίων και των γύρω περιοχών, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τις 62.000 ευρώ.
Η οργάνωση, που αποτελούνταν από τουλάχιστον εννέα άτομα, δρούσε με συγκεκριμένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους. Επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματα, κυρίως γυναίκες και ηλικιωμένα άτομα, προσποιούμενοι είτε τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ με πρόσχημα υποτιθέμενες βλάβες στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είτε λογιστές, προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τιμαλφή.
Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν εξαιρετικά πειστική και οργανωμένη. Αυτός που τηλεφωνούσε, με επίμονη καθοδήγηση, πίεζε τα θύματα να συγκεντρώσουν μετρητά, κοσμήματα και προσωπικά έγγραφα, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονταν είτε έξω από τα σπίτια τους είτε μέσω μπαλκονιών, για να τα παραλάβουν οι «εισπράκτορες» της ομάδας.
Οι δράστες επέλεγαν περιοχές με περιορισμένη κίνηση και λίγες κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να μειώσουν τις πιθανότητες σύλληψης.
Φωτογραφίες από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης:
Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας σε σπίτια και καταστήματα, μέσω του οποίου η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τα πρόσωπα των δραστών. Τα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, εμφανίζονται σε κρίσιμα σημεία της δράσης τους, ενώ η ανάλυση των κινήσεών τους βοήθησε στην ταυτοποίηση των υπόπτων.
Η δράση της οργάνωσης κορυφώθηκε με τη ληστεία σε βάρος υπερήλικης γυναίκας. Όταν η γυναίκα, μετά από τηλεφωνική καθοδήγηση, προσπάθησε να ανακτήσει τα αντικείμενα που είχε παραδώσει, μέλος της οργάνωσης της άσκησε βία και την τραυμάτισε κατά τη διάρκεια της αρπαγής της σακούλας με τα τιμαλφή.
Πώς δρούσανΗ δράση τους αποδείχθηκε εκτεταμένη και επικερδής: μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων (16–30 Απριλίου), εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις απάτης -έξι τετελεσμένες και μία απόπειρα- με συνολική λεία που αγγίζει τα 62.000 ευρώ.
Η επιχείρηση σύλληψης τριών μελών της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε όταν αποβιβάστηκαν από πλοίο το είχαν πάρει από τα Χανιά με προορισμό των Πειραιά.
Κατά τη σύλληψή τους, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και χρήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και κατ' οίκον έρευνες, κατά τις οποίες βρέθηκαν επιπλέον στοιχεία που συνδέουν τους κατηγορούμενους με τις εγκληματικές δραστηριότητες.
Μάλιστα, από το κινητό ενός εξ αυτών ανακτήθηκαν φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να βρίσκεται μέσα σε κοσμηματοπωλείο και να πουλάει χρυσαφικά που έχει αρπάξει από θύμα του.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα ρολόι χειρός, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας επιμελώς κρυμμένο σε αυλή σπιτιού, ενώ σε άλλες εικόνες φαίνονται να ποζάρουν κρατώντας μετρητά.
Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και την ενδεχόμενη εμπλοκή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
