Παρθένα Χοροζίδου για την εμφάνισή της στη Eurovision: Θα είμαστε χαρακτήρες στα χρώματα του πορτοκαλί, κάποια στιγμή θα μας δείτε όλους μαζί στη σκηνή
Η τραγουδίστρια μίλησε για την επικείμενη συμμετοχή της στη σκηνή της Βιέννης μαζί με τον Ακύλα
Μερικά στοιχεία της σκηνικής εμφάνισης του Ακύλα και της ομάδας του στη σκηνή της Eurovision 2026, αποκάλυψε η Παρθένα Χοροζίδου, αναφέροντας πως θα επικρατεί το πορτοκαλί χρώμα, ενώ πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του κομματιού θα υπάρξει κοινή παρουσία όλων των καλλιτεχνών που θα πλαισιώσουν τον τραγουδιστή.
Η ηθοποιός λίγο πριν αναχωρήσει με την ελληνική αποστολή για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου ο Α' Ημιτελικός, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» αναφέροντας πως δεν έχει άγχος σχετικά με την εμφάνισή της στη Eurovision, συμπληρώνοντας ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μείνει ικανοποιημένος ο Έλληνας εκπρόσωπος.
Όσο για το εάν ισχύει ότι θα πλέκει στη σκηνή της Βιέννης, η Παρθένα Χοροζίδου απάντησε: «Ήξερα να πλέκω, αλλά το ξέχασα είναι σαν το ποδήλατο όμως. Δεν μπορώ να σας πω αν θα πλέκω, δεν κρατάγαμε τα μυστικά μέχρι τώρα για να σας τα πω τώρα. Είμαστε έτοιμοι νομίζω. Τώρα θέλει χαρά και πολλή συγκέντρωση. Ο Ακύλας είναι ένας γλύκας και τον Φωκά όσο τον γνωρίζω, τόσο πιο πολύ τον αγαπάω. Το άγχος μου είναι να είναι ευχαριστημένος ο Ακύλας, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Θα είμαστε στη σκηνή χαρακτήρες στα χρώματα του πορτοκαλί. Δεν έχω εμφανιστεί σε σκηνή σε τόσο χιλιάδες κόσμο. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του τραγουδιού θα μας δείτε όλους μαζί στη σκηνή. Θα δείτε κάτι που ο Φωκάς πίστεψε πως μπορώ να το κάνω μόνο εγώ».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της ΕΡΤ με τον Ακύλα και μέλη της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision 2026, ο creative director, Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε ότι στη σκηνή θα συνοδεύσουν τον Ακύλα η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης.
