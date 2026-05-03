Το πρόβλημα δεν είναι το επιτελικό κράτος

Η κυβερνητική λειτουργία απαιτεί “σφιχτή” διοίκηση και ως επακόλουθο μια δομή γύρω από τον πρωθυπουργό που συντονίζει, βάζει στόχους, ελέγχει και αξιολογεί.Η σχέση κυβερνητικών βουλευτών με κυβέρνηση δεν περνάει μέσα από το επιτελικό κράτος, αλλά από τους υπουργούς. Ούτε το πρόβλημα είναι αν αφορά κοινοβουλευτικό ή εξωκοινοβουλευτικό υπουργό. Το θέμα είναι αν μπορεί να αντιληφθεί γρήγορα το θεσμικό πρόβλημα που θέτει ένας βουλευτής και τι πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει ώστε να το λύσει.Όσον αφορά το ρόλο του βουλευτή αναρωτιέμαι πώς μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς θέσπιση ασυμβίβαστου δικού του με την υπουργική ιδιότητα;Δεν μπορώ να φανταστώ υπουργό - βουλευτή, να διαφωνεί με πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής.Ούτε βουλευτή σε αναμονή να γίνει υπουργός να καταψηφίζει κυβερνητικά νομοσχέδια.Επίσης ας σκεφτούμε, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα το πολιτικό μας σύστημα, πώς ο βουλευτής που ψηφίζει κατά συνείδηση θα πείσει ότι δεν το κάνει επειδή δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση;Παράλληλα, πώς ένας βουλευτής θα λειτουργεί με λυμένα χέρια όταν η υποψηφιότητά του στις επόμενες εκλογές εξαρτάται αποκλειστικά από τον πρόεδρο του κόμματος;Ασυμβίβαστο, λοιπόν, χρειάζεται.Τέλος, πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση αν είναι σωστό οι πρόεδροι των κομμάτων εξουσίας να εκλέγονται από τη βάση ,με τη λογική "είδα φως και μπήκα", αλλά από συνέδριο με εκλέκτορες .Η εκλογή από τη βάση οδηγεί, όσο και αν φαίνεται περίεργο ,σε αντιδημοκρατική λειτουργία των κομμάτων.Έχοντας τη νομιμοποίηση απευθείας από τους πολίτες ο πρόεδρος-υποψήφιος πρωθυπουργός ή πρωθυπουργός ουσιαστικά διορίζει κατόπιν όλα τα κομματικά όργανα.Είναι ένα θέμα που στη ΝΔ καλό είναι να αρχίσουμε να συζητάμε.