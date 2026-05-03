Μητσοτάκης: Τέλος στα ψιλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ

Διεθνής διαγωνισμός για 1.000 κάμερες στους δρόμους

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, όπου μετά την πιλοτική φάση, περνά σε καθολική εφαρμογή.Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προσφέρει επιδότηση 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς με πλήρη απασχόληση, και 300 ευρώ για μερική απασχόληση, φοιτητές ή άνεργους.Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να ενταχθούν και παππούδες και γιαγιάδες, χωρίς καμία παρακράτηση από τη σύνταξή τους. «Θέλω να σταθώ σε κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό», είπε ο πρωθυπουργός. «Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να ενταχθούν και άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι θα λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς καμία απολύτως παρακράτηση από τη σύνταξή τους».Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 24.000 ευρώ για το πρώτο παιδί και τις 27.000 για το δεύτερο, ενώ για τρίτεκνους και πάνω καταργούνται εντελώς.Παράλληλα, προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την εγκατάστασησε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου.Οι κάμερες θα συνδέονται απευθείας με την Αστυνομία, ενώ οι κυρώσεις για τις παραβάσεις θα επιβάλλονται μέσω νέου ψηφιακού συστήματος.Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί, με τον νέο ΚΟΚ, τους αυστηρούς ελέγχους και τις πρώτες κάμερες, έχουν φέρει μειωμένα θανατηφόρα τροχαία κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026.«Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να πάψει να αποτελεί αρνητική εξαίρεση στην Ευρώπη στην οδική ασφάλεια», είπε.Euroleague.Τώρα που έχω την προσοχή σας, και αφού σας καλημερίσω και σας ευχηθώ καλό μήνα, πάμε να δούμε τι έγινε αυτήν την εβδομάδα.Εκτός από τα playoffs που ξεκίνησαν, δυναμική πρεμιέρα έκανε και η πλατφόρμα ntantades.gov.gr, με πάνω από 13.500 επισκέψεις από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας. Πλέον, το πρόγραμμα περνά στην καθολική εφαρμογή του και επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας μια οργανωμένη, ασφαλή και ευέλικτη λύση φροντίδας για βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Στην πιλοτική του φάση είδαμε πόσο πολύ βοήθησε, αφού εξυπηρετήθηκαν πάνω από 2.200 οικογένειες, καλύπτοντας ανάγκες φροντίδας για 2.370 παιδιά από 1.209 πιστοποιημένους επιμελητές και επιμελήτριες. Θέλω να σταθώ σε κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό: στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να ενταχθούν και άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι θα λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς καμία απολύτως παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Η στήριξη είναι ουσιαστική, με 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, και 300 ευρώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, είναι φοιτητές ή άνεργοι. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα -24.000€ στη μητέρα για το πρώτο παιδί, 27.000€ για το δεύτερο ενώ για πρώτη φορά στα προγράμματα παιδικής φύλαξης αφαιρέθηκαν τελείως τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνους και πάνω, ώστε να καλύπτουν την πλειονότητα των οικογενειών. Στόχος μας είναι η φροντίδα των παιδιών μας να μην είναι εμπόδιο αλλά στήριγμα για τους γονείς και ειδικότερα για τις μαμάδες που είναι και οι δικαιούχοι του προγράμματος.Ένα άλλο πρόγραμμα με μεγάλη κοινωνική απήχηση είναι το «Σπίτι μου ΙΙ», για το οποίο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ. Η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή, έχει φτάσει έως σήμερα το 84,1%. Αν συνυπολογίσουμε και τα περίπου 9.000 σπίτια που αποκτήθηκαν χάρη στο «Σπίτι μου Ι», το σύνολο των νοικοκυριών (περίπου 22.500) που έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα αυτά προσεγγίζει τον πληθυσμό μιας πόλης όπως ο Πύργος, η Κέρκυρα ή το Κιλκίς. Το μέσο εισόδημα αυτών που απέκτησαν σπίτια από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» είναι 20.800 ευρώ και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην περιφέρεια -την Ανατολική και Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα. Για λόγους που έχουν να κάνουν με την αναδιάταξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ -σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- ορίστηκε η 2 Ιουνίου 2026 ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων του «Σπίτι μου ΙΙ». Φυσικά, όσοι δικαιούχοι θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως τότε δεν επηρεάζονται, ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τις τράπεζες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στο πρόγραμμα. Και βεβαίως στο stegasi.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις παραπάνω από 40 πολιτικές μας για την προσιτή στέγη.Μένοντας όμως στο θέμα των τραπεζών και στις συναλλαγές μας με αυτές, να πω ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα», αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον, ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30%-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Είναι ρυθμίσεις που θεωρώ ότι δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους.Έχω και μερικά ευχάριστα νέα για τους νέους μας στην ύπαιθρο: από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ. Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.Την Τρίτη έγινε και η πρώτη πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 22.757.594,65 ευρώ σε 849 κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού. Οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν απευθείας στους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες, με τα περισσότερα χρήματα να κατευθύνονται στη Θεσσαλία. Στη Δυτική Ελλάδα οι αποζημιώσεις θα πιστωθούν εντός των προσεχών ημερών.Μέσα στην εβδομάδα προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών καμερών σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου. Το έργο αυτό εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό μας για την οδική ασφάλεια, με στόχο τη μείωση των παραβάσεων, όπως το κόκκινο φανάρι ή η υπερβολική ταχύτητα, που συχνά γίνονται αιτία ατυχημάτων. Οι κάμερες θα συνδέονται απευθείας με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης, οι κυρώσεις θα επιβάλλονται άμεσα και με διαφάνεια. Ήδη τα νέα μέτρα ΚΟΚ, οι αυστηροί έλεγχοι της τροχαίας και τα συνεχή αλκοτέστ μαζί με τις πρώτες κάμερες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έχουν φέρει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές στα θανατηφόρα τροχαία και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026. Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να πάψει να αποτελεί αρνητική εξαίρεση στην Ευρώπη στην οδική ασφάλεια και ήδη βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.Συνεχίζω με έναν άλλο διαγωνισμό που αφορά την ανάπτυξη 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, με δωρεάν υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών σε όλη την επικράτεια που παρέχει ολοκληρωμένες -δωρεάν επαναλαμβάνω- υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, με ταυτόχρονη ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Εκτός από τα Κέντρα Ημέρας, προβλέπεται και κατ’ οίκον φροντίδα μέσω Κινητών Κλιμακίων. Εν έτει 2026, τα ζητήματα ψυχικής υγείας δεν πρέπει να είναι ταμπού, ούτε η αναζήτηση βοήθειας, είτε από τον πάσχοντα είτε από την οικογένειά του. Κάτι ακόμα: μέσω του myHealth app, ενεργοποιείται η δυνατότητα προγραμματισμού νέων ραντεβού σε δεκάδες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα. Απλά, άμεσα, ψηφιακά.Μαζί με τον φίλο, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, εγκαινιάσαμε το παράρτημα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας στην Αθήνα, στο Ελληνικό. Είναι ένα από τα πλέον 4 μη κρατικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στην πατρίδα μας -αδειοδοτημένα με αυστηρά κριτήρια από την Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης- και προσφέρει προγράμματα σπουδών στα πεδία της Ιατρικής, της Νομικής, της Φαρμακευτικής, της Ψυχολογίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στις υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις του UNIC Athens ήδη φοιτούν 280 προπτυχιακοί φοιτητές και με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα προσφέρονται μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Παράλληλα με την αυξημένη χρηματοδότηση, στελέχωση και εξωστρέφεια που έχουμε εξασφαλίσει για τα δημόσια ΑΕΙ, θέλουμε και μπορούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα περιφερειακό και γιατί όχι, αν σκεφτούμε πιο φιλόδοξα, σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο, με ξένους φοιτητές οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να σπουδάζουν εδώ, αλλά και στη συνέχεια να εργάζονται στην πατρίδα μας για να ενισχύσουν την εθνική οικονομία. Η επικείμενη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και του άρθρου 16 θα αναδείξει κατά πόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ικανά να υπερβούν τις αγκυλώσεις τους και να εργαστούν για την Ελλάδα του 2030.Σε εκπαιδευτικό περιβάλλον συνεχίζω, καθώς ιδρύουμε Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας. Μετά την ανάκαμψη του κλάδου και την προσέλκυση μεγάλων διεθνών παραγωγών στη χώρα μας, η ανάγκη για εξειδικευμένους τεχνικούς είναι πλέον επιτακτική. Η νέα αυτή δημόσια σχολή θα παρέχει δωρεάν αρχική κατάρτιση και θα συνδέει τις σπουδές απευθείας με την αγορά εργασίας μέσω υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε παραγωγές που υποστηρίζονται από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Είναι ένα στοίχημα να δώσουμε ξανά χώρο και γνώση στους Έλληνες δημιουργούς και τεχνικούς σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία.Μια Ελλάδα με όλους, για όλους και στις μεταφορές. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση των πρώτων 386 στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε όλη την Ελλάδα σε θέματα εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιεί το Υπουργείο Ναυτιλίας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις θαλάσσιες μεταφορές. Τα συγκεκριμένα στελέχη έρχονται σε άμεση επαφή με το επιβατικό κοινό στα λιμάνια και εκπαιδεύονται με τη συνδρομή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των πολιτών με αναπηρία κατά την επιβίβαση και την αποβίβασή τους, διασφαλίζοντας την αναβάθμιση των υπηρεσιών με τον δέοντα σεβασμό στα ευάλωτα άτομα.Άφησα για το τέλος την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις μας με τη Λιβύη, η οποία επιβεβαιώθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Εκεί συμφωνήθηκε να προχωρήσει η συζήτηση των Τεχνικών Επιτροπών που αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η Ελλάδα επιδιώκει την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με τη γειτονική χώρα, ως κράτη με αντικείμενες ακτές, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στην UNCLOS και όπως έχει πράξει με άλλα κράτη της περιοχής. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, ο επόμενος γύρος των συνομιλιών θα διεξαχθεί το προσεχές διάστημα στην Τρίπολη. Συμφωνήθηκε, ακόμη, να υπάρξει συνεργασία και σε άλλα ζητήματα αιχμής, όπως το μεταναστευτικό, ενώ η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρουσιάζει τις θέσεις της Λιβύης σε διεθνείς οργανισμούς. Η Ελλάδα παραμένει από τις ελάχιστες χώρες οι οποίες έχουν εδραιώσει διπλωματικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη και θα συνεχίσει τη συστηματική προσπάθεια για μία πολιτική λύση που θα διασφαλίζει την κυριαρχία της χώρας, απαλλαγμένη από εξωτερικές παρεμβάσεις.Αυτά για την πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου. Ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε να τη διαβάσετε. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή!