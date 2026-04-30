Ο Μάης και ο καναπές

Το μόνο που έχει «κλειδώσει» είναι η βεβαιότητα ότι στις προσεχείς εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, θα προκηρυχθούν δεύτερες, εκτός και αν κατά την προεκλογική περίοδο συμβούν μη αναμενόμενες εξελίξεις που κανείς ειδικός αυτών των καταστάσεων δεν μπορεί να προβλέψει και από τώρα να αναλύσει. Ποιος για παράδειγμα, από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι το κάθε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε προβλέψει δημοσίως ότι στις πρώτες εθνικές εκλογές του 2023 το κόμμα του θα συναντούσε μια τόσο μεγάλη εκκωφαντική ήττα, της τάξεως των 20 μονάδων, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία; Και ποιος περίμενε ή προεξοφλούσε ότι στη συνέχεια, ένα χρόνο μετά, στις ευρωεκλογές του 2024, η «αυτοδύναμη» και ισχυρή Νέα Δημοκρατία θα έχανε 13 ποσοστιαίες μονάδες που μέχρι σήμερα αναζητεί;Από αύριο και για κάθε μέρα του Μαΐου «ετοιμάζεται» ένα άκρως προεκλογικό τοπίο, με έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με νέα κόμματα στο σκηνικό, με πρόβες εκλογών, ασχέτως αν ο πρωθυπουργός επιμένει ότι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 ή αν ένα σημαντικό κομμάτι επαγγελματιών περιμένει τη φετινή θερινή τουριστική περίοδο για να δώσει τη μάχη του απέναντι στα σενάρια από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα κόμματα κινούνται με ρυθμούς εκλογικής ετοιμότητας, κάτι που θα επιβεβαιωθεί και στο Συνέδριο της κυβερνητικής παράταξης στα μέσα του μήνα. Η αντιπολίτευση έχει ήδη ζητήσει εκλογές, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που βλέπει τη «βελόνα» να κοιτάζει (με συγκρατημένο βλέμμα) προς τα πάνω.Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Metron Analysis που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο του Mega, επέστρεψε στα ποσοστά του Ιανουαρίου στην εκτίμηση ψήφου, με απώλεια 2,5 μονάδων, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και Μακάριου Λαζαρίδη. Το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος, που λαμβάνει 28,6% (από 31,1%) στην εκτίμηση ψήφου, διαμορφώθηκε στις 13,6 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ, η βελόνα του οποίου «κουνήθηκε» μεν προς τα πάνω, αλλά μόλις κατά 1,4 μονάδες.Η κυβέρνηση, όπως και ο πρωθυπουργός καταγράφουν δημοσκοπική ζημιά τριών μονάδων στην αξιολόγηση των πολιτών, ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μεγάλο προβάδισμα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με 26%, έναντι μόλις 7% του Αλέξη Τσίπρα και 6% του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μάλιστα ισοβαθμεί με Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλο. Η Metron Analysis μέτρησε αυθόρμητες αναφορές στο ερώτημα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία - η Μαρία Καρυστιανού καταγράφηκε στο 4%, ενώ έχει δυνητική ψήφο 10%, με πτώση έξι μονάδων σε σχέση με την μέτρηση του Ιανουαρίου. Τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο πρόεδρός του κέρδισαν τρεις μονάδες στην αξιολόγηση των πολιτών, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρά την άνοδο της δημοφιλίας του από το 23% στο 26% μένει στην έκτη θέση, πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (παραμένει πρώτη, έχοντας χάσει 9 μονάδες από τον Ιανουάριο), τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.Στο ίδιο γκάλοπ αναδεικνύεται μία οκτακομματική Βουλή και ενισχυμένη η τάση υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας (53% θέλει κυβερνητική συνεργασία, 44% κυβέρνηση αυτοδυναμίας) ενώ ανεβαίνει το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 14,9% από 13% τον Μάρτιο - κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι μέρος των απωλειών της ΝΔ δεν κατευθύνεται προς κάποιο άλλο κόμμα, αλλά στην «γκρίζα ζώνη». Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει άνοδο δύο μονάδων και φτάνει στο 11% στην δυνητική ψήφο (πολύ πιθανόν να τον ψηφίσω), αλλά οι αυθόρμητες αναφορές για αυτόν στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία είναι κατά τέσσερις μονάδες λιγότερες- κάτι που δείχνει ότι ενδεχομένως η «Ιθάκη» και τα κεφάλαια με το κυβερνητικό του παρελθόν κάθε άλλο παρά «απογειώνουν» την «κυβερνησιμότητα» του προφίλ του.Όταν βγουν κι επισήμως τα νέα κόμματα στο προσκήνιο και ξεκινήσει η αναμέτρηση επί του πεδίου, οι αποφασισμένοι και οι αναποφάσιστοι στα γκάλοπ θα αρχίσουν να κάνουν εκ νέου τη δική τους διερευνητική βόλτα στο πολιτικό σκηνικό. Τότε είναι, που θα αρχίσουν να καταγράφονται και τα διλήμματα των εκλογών, τα οποία πιάνουν συνήθως τόπο, μόνο αν είναι ευθυγραμμισμένα με τα καθημερινά και δύσκολα διλήμματα των πολιτών. Τα διλήμματα περί σταθερότητας ή κανονικής πραγματικότητας που ακούγονται από τη μία και την άλλη πλευρά, όταν συμβαίνουν τόσα πολλά σε μία μέρα, δεν αρκούν για να προσελκύσουν ψηφοφόρους, ειδικά από τον «καναπέ».