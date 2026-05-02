Χαμένοι στα πτυχία: Γιατί η Ελλάδα παράγει επιστήμονες που δεν ζητά η αγορά

«Πρέπει να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα»

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην αγορά εργασίας. «Είμαστε μια χώρα που έχει αποβιομηχανοποιηθεί. Δεν παράγουμε όσο θα έπρεπε», τόνισε οΤα κενά που διαπιστώνονται σε ειδικότητες, όπως σε ηλεκτρολόγους κίνησης, εφαρμοσμένους μηχανικούς και οξυγονοκολλητές δυσκολεύουν αρκετές επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν, εξήγησε. Η προσφορά τέτοιων ειδικοτήτων λαμβάνεται πλέον σοβαρά υπόψη από τις βιομηχανίες όταν αποφασίζουν πού θα εγκατασταθούν.Τα παραδοσιακά επαγγέλματα «λευκού κολάρου», που για δεκαετίες ταυτίζονταν με τη σταθερότητα, βρίσκονται υπό πίεση από δύο κατευθύνσεις: τον κορεσμό και την τεχνητή νοημοσύνη.«Η ασφάλεια που συνδέαμε με τα τραπεζικά επαγγέλματα πριν από δέκα χρόνια δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο σήμερα», σημείωσε ηπροσθέτοντας ότι «αυτό που μετράει σήμερα είναι η προσαρμοστικότητα και η συνεχής εξέλιξη».Χώρες όπως η Γερμανία, η Ελβετία και η Αυστρία έχουν ήδη κάνει αυτή την προσαρμογή. Στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, η επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι υποδεέστερη επιλογή, αλλά ισότιμη διαδρομή με σαφή αντιστοίχιση στις ανάγκες της οικονομίας. Στην Ελλάδα, η συζήτηση φαίνεται ότι μόλις αρχίζει.«Υπάρχουν παιδιά με έμφυτες κλίσεις που δεν μπορούμε να αγνοούμε. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα, γιατί υπάρχει και άλλος δρόμος που οδηγεί στην επιτυχία», είπε ο κ.οικογένειες προτιμούν το παιδί τους να γίνει δικηγόρος ή δάσκαλος, ακόμη κι αν οι προοπτικές είναι περιορισμένες, παρά να στραφεί σε ένα τεχνικό επάγγελμα με σαφώς μεγαλύτερη ζήτηση», λέει από την πλευρά του ο κ.