Τα σενάρια για την άνοδο των επιτοκίων και οι επιπτώσεις

Όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται διατηρώντας υψηλά τις τιμές του πετρελαίου, τόσο ενισχύεται η πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συσφίξει τη νομισματική πολιτική αυξάνοντας τα επιτόκια. Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ότι εφόσον η τιμή του πετρελαίου διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα έως το καλοκαίρι, τότε τον Ιούνιο θα πρέπει να περιμένουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων του ευρώ.Στη Φραγκφούρτη παρακολουθούν το αυξημένο κόστος της ενέργειας περιμένοντας αν θα εγείρει απαιτήσεις εργαζομένων για υψηλότερους μισθούς και θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους. Ήδη στις προθεσμιακές αγορές, οι επενδυτές βλέπουν για φέτος δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έκαστη, ενώ υπάρχουν και επενδυτικές τράπεζες που θεωρούν πως αν ο πόλεμος τραβήξει σε μάκρος χρονικά, τότε είναι πολύ πιθανή και μια τρίτη αύξηση επιτοκίων.Αν επαληθευτεί ένα τέτοιο σενάριο, οι πρώτοι που θα αισθανθούν άμεσα τις επιπτώσεις είναι οι ιδιώτες δανειολήπτες. Ο λόγος είναι ότι τα περισσότερα δάνεια ιδιωτών στη χώρα μας είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, που σημαίνει ότι καθορίζονται με βάση το euribor, οπότε οι αναπροσαρμογές επιβάλλονται αυτόματα και άμεσα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ. Οι τράπεζες στο πρόσφατο παρελθόν όταν τα επιτόκια ανέβαιναν είχαν υιοθετήσει ένα πλαφόν προκειμένου να προστατεύσουν τους δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Οι πιθανότητες να αναληφθούν ανάλογες πρωτοβουλίες είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες καθώς σε ένα μετριοπαθές σενάριο για τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ο κύκλος ανόδου των επιτοκίων θα είναι μια παρένθεση κάποιων μηνών και όχι μια ισχυρή τάση μεγάλης διάρκειας. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε πως αρχές 2027 ή και στα τέλη του τρέχοντος έτους θα έχουμε εθνικές εκλογές, οπότε δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί κυβερνητική πίεση για την επιβολή πλαφόν.Όσον αφορά τα επιτόκια καταθέσεων, σε ένα σενάριο ανόδου κατά 0,50 μ.β. ή και 0,75 μ.β. δεν θα δούμε αξιοσημείωτες αυξήσεις για τους καταθέτες, με εξαίρεση τις προθεσμιακές για μεγάλα ποσά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις η τιμολόγηση των δανείων θα συνεχίσει να γίνεται με βάση τη χρηματοοικονομική εικόνα της κάθε εταιρείας. Οι μεγάλοι και ισχυρότεροι όμιλοι θα έχουν αμελητέες έως ανύπαρκτες επιβαρύνσεις. Οι υπόλοιποι δεν θα τύχουν ασυλίας, αλλά το πόσο θα αυξηθεί το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους, θα είναι συνάρτηση της σχέσης που έχουν με τις τράπεζες που συναλλάσσονται.