Δημοσκόπηση Marc για το «Πρώτο Θέμα»: Ανάκαμψη Ν.Δ. μετά τα μέτρα και τον Μακρόν και... πριν τα δύο νέα κόμματα

Σημαντική ανάκαμψη της συσπείρωσης της Ν.Δ., που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, καταγράφει η μέτρηση της Marc που παρουσιάζει το «Πρώτο Θέμα». Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, προσεγγίζοντας τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023.Η δημοσκόπηση ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μία ημέρα μετά την παρουσίαση των μέτρων στήριξης λόγω της σύρραξης στον Περσικό Κόλπο, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου το καθένα κρίνεται ως πολύ ή αρκετά σημαντικό από το 43,8% έως το 58,5% των πολιτών. Οι πολίτες κρίνουν ως σημαντικότερα μέτρα την έκτακτη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως και την αύξηση της ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους από τα 250 στα 300 ευρώ.Την ίδια ημέρα, 23 Απριλίου, έγιναν και οι ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Ν.Δ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς παρατράγουδα για το κυβερνών κόμμα, αλλά και οι δηλώσεις περί διαφθοράς της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι από τους Δελφούς. H έρευνα ολοκληρώθηκε δε στις 28 Απριλίου, στον απόηχο της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα, που συνοδεύτηκε από εντυπωσιακές δηλώσεις αμυντικής στήριξης της χώρας μας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα.Η ανησυχία για τους ενδεχόμενους κινδύνους λόγω του πολέμου στον Κόλπο δίνει το μέτρο της ψυχολογίας των πολιτών και σε αυτήν τη δημοσκόπηση. Πάνω από 8 στους 10 δηλώνουν ότι ανησυχούν «πολύ» ή «αρκετά» και ο βασικός λόγος ανησυχίας είναι η ακρίβεια και οι ενδεχόμενες ελλείψεις προϊόντων.Στο πλαίσιο αυτό, έχει ενδιαφέρον ότι το 22,1% λέει ότι η κυβέρνηση «κάνει ό,τι μπορεί για τον περιορισμό της ακρίβειας, με όλα τα μέσα που διαθέτει», ενώ υπάρχει και ένα 33,9% που αναφέρει ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και έλεγχοι» - δεν έχει δηλαδή αρνητική στάση απέναντί της, παρά το γεγονός ότι μόνο το 24,4% δηλώνει ότι ωφελείται πολύ ή αρκετά από τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση, πάνω από ένας στους τρεις απαντά η ακρίβεια και μόνο ο ένας στους πέντε κάνει λόγο για την τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικά για τις αγροτικές επιδοτήσεις, πάνω από έξι στους δέκα μιλούν για διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων.Διαβάστε όλη την δημοσκόπηση της Marc στο «Πρώτο Θέμα» που κυκλοφορεί