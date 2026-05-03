Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Ισραήλ: Εγκρίθηκε η αγορά δύο ακόμα μοιρών F-35 και F-15 από τις ΗΠΑ
Ισραήλ: Εγκρίθηκε η αγορά δύο ακόμα μοιρών F-35 και F-15 από τις ΗΠΑ
Με τις νέες παραγγελίες, η ισραηλινή αεροπορία θα έχει 100 αεροσκάφη F-35I και 50 F-15IA- 6.500 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ
Δύο νέες μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F-35I και F-15IA από τις ΗΠΑ αποφάσισε να προμηθευτεί το Ισραήλ.
Μέλη του υπουργικού συμβουλίου ενέκριναν το σχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση τέταρτης μοίρας F-35I από τη Lockheed Martin και δεύτερης μοίρας F-15IA από την Boeing, σε συμφωνίες αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων σέκελ.
Σύμφωνα με το υπουργείο, τα αεροσκάφη «θα αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της ισραηλινής αεροπορίας, αντιμετωπίζοντας τις εξελισσόμενες περιφερειακές απειλές».
Μετά και τις νέες παραγγελίες, ο στόλος F-35I της ισραηλινής αεροπορίας θα φτάσει τα 100 αεροσκάφη, ενώ ο στόλος F-15IA τα 50. Σήμερα το Ισραήλ διαθέτει 48 F-35I. Άλλα 25 που παραγγέλθηκαν το 2023 αναμένεται ότι θα παραδοθούν από το 2028. Τα πρώτα F-15IA, η παραγγελία των οποίων έγινε το 2024, αναμένονται από το 2031.
«Ο πόλεμος στο Ιράν απέδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμη της ισραηλινής αεροπορίας και τον καθοριστικό της ρόλο στην προστασία του Ισραήλ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς. «Τα διδάγματα εκείνης της εκστρατείας μας επιβάλλουν να συνεχίσουμε να προχωράμε στην ενίσχυση των δυνάμεών μας, για να διασφαλίσουμε την αεροπορική υπεροχή για δεκαετίες».
Την περασμένη εβδομάδα έφτασαν στο Ισραήλ δύο φορτηγά πλοία και αρκετά αεροπλάνα με 6.500 τόνους στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων πυρομαχικών και ελαφρών τεθωρακισμένων οχημάτων. Τα πλοία έδεσαν στα λιμάνια Χάιφας και Ασντόντ, ενώ ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε με φορτηγά σε διαφορετικές στρατιωτικές βάσεις.
Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πάνω από 115.600 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού έχουν φτάσει στο Ισραήλ με 403 πτήσεις και 10 πλοία. Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας Αμίρ Μπαράμ δήλωσε ότι «η επιχείρηση προμήθειας θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες».
Μέλη του υπουργικού συμβουλίου ενέκριναν το σχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση τέταρτης μοίρας F-35I από τη Lockheed Martin και δεύτερης μοίρας F-15IA από την Boeing, σε συμφωνίες αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων σέκελ.
Σύμφωνα με το υπουργείο, τα αεροσκάφη «θα αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της ισραηλινής αεροπορίας, αντιμετωπίζοντας τις εξελισσόμενες περιφερειακές απειλές».
Μετά και τις νέες παραγγελίες, ο στόλος F-35I της ισραηλινής αεροπορίας θα φτάσει τα 100 αεροσκάφη, ενώ ο στόλος F-15IA τα 50. Σήμερα το Ισραήλ διαθέτει 48 F-35I. Άλλα 25 που παραγγέλθηκαν το 2023 αναμένεται ότι θα παραδοθούν από το 2028. Τα πρώτα F-15IA, η παραγγελία των οποίων έγινε το 2024, αναμένονται από το 2031.
«Ο πόλεμος στο Ιράν απέδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμη της ισραηλινής αεροπορίας και τον καθοριστικό της ρόλο στην προστασία του Ισραήλ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς. «Τα διδάγματα εκείνης της εκστρατείας μας επιβάλλουν να συνεχίσουμε να προχωράμε στην ενίσχυση των δυνάμεών μας, για να διασφαλίσουμε την αεροπορική υπεροχή για δεκαετίες».
6.500 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ
Την περασμένη εβδομάδα έφτασαν στο Ισραήλ δύο φορτηγά πλοία και αρκετά αεροπλάνα με 6.500 τόνους στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων πυρομαχικών και ελαφρών τεθωρακισμένων οχημάτων. Τα πλοία έδεσαν στα λιμάνια Χάιφας και Ασντόντ, ενώ ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε με φορτηγά σε διαφορετικές στρατιωτικές βάσεις.
Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πάνω από 115.600 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού έχουν φτάσει στο Ισραήλ με 403 πτήσεις και 10 πλοία. Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας Αμίρ Μπαράμ δήλωσε ότι «η επιχείρηση προμήθειας θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα